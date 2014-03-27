قراقع يحمل إسرائيل مسؤولية عدم الإفراج عن الأسرى

صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن الأسرى بالسجون سيبدؤون احتجاج سياسي في حال عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى وعددهم 30 أسيرا.

وأكد الأسرى دعمهم لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومواقفه بإصراره على إطلاق سراح الدفعة الرابعة كمحور أساسي لأي تقدم مستقبلي بالمفاوضات واعتبارها محك لمدى مصداقية إسرائيل في بناء سلام مع الشعب الفلسطيني.

وكشف قراقع أنه في حال تنصل إسرائيل من الإفراج عن الدفعة الرابعة حسب الأسماء والموعد فإنه لا خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه للانضمام بشكل رسمي للهيئات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.

وقال قراقع إن إسرائيل تمارس لعبة الابتزاز البشع تحت عنوان الأسرى وتستخدمهم أداة للضغط والحصول على مكاسب سياسية على حساب الحقوق المصيرية للشعب الفلسطيني وهذا ما نرفضه تماما.

كما حمل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية عن نتائج وتداعيات عدم الإفراج عن الأسرى على مستوى الشارع الفلسطيني وداخل السجون أيضا وخاصة أن الأوضاع بالسجون صعبة ومتفجرة وهناك حالة احتقان وغضب في الشارع الفلسطيني بسبب المحاولات الإسرائيلية تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة.