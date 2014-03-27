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غينيا تعلن احتواء تفشي حمى الإيبولا

27/3/2014

قالت غينيا إنها تمكنت من وقف انتشار حمى الإيبولا الفتاكة من جنوب شرق البلاد رغم ارتفاع عدد الوفيات المشتبه  بإصابتها بالعدوى إلى 63 شخصا على الأقل.

وسارعت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات صحية من بينها أطباء بلا حدود إلى مساعدة غينيا إحدى أفقر بلدان العالم في مكافحة الفيروس وسط مخاوف من انتقاله عبر الحدود إلى الدول المجاورة في غرب إفريقيا.

وأعلنت ليبيريا المجاورة لغينيا عن وفاة خمسة أشخاص هذا الأسبوع مضيفة إنها تشتبه بأنهم التقطوا العدوى من أناس عبروا الحدود بحثا عن علاج، وكشفت سيراليون هي الأخرى عن وفاة شخصين في بلدة حدودية.

وأكدت نتائج الاختبارات المعملية حتى الآن وفاة 13 شخصا بالمرض من إجمالي 45 حالة خضعت للاختبار. وقال وزير الصحة في غينيا ريمي لاما "الوباء لم ينتشر إلى مناطق أخرى" وأضاف قائلا "وصلت معدات طبية وتساعدنا أطباء بلا حدود في السيطرة على المرض".

وقال متحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود إن عدد حالات العدوى المشتبه بها ارتفع بواقع حالتين فقط منذ الثلاثاء إلى 88 وفقا لأرقام حكومية لكن أربعة أشخاص آخرين توفوا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 63.

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