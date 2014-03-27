سامسونغ تطرح أول مصابيحها الذكية

مصباح سامسونغ ذكي

كشفت شركة سامسونغ عن مصباحها الكهربائي الذكي "Smart Bulb" الذي يبدو أنه سيكون منافسا للمصابيح الذكية من شركتي (LG) و(Philips)، وصرحت شركة سامسونغ أنه يمكن التحكم بمصباحها الجديد بواسطة الأجهزة الذكية، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

ويقتصر التحكم بمصابيح سامسونغ الذكية الجديدة عبر الأجهزة الذكية على استعمال تقنية البلوتوث فقط، وقالت سامسونج إن مستخدم تلك المصابيح وبعد قيامه بتنزيل التطبيق الخاص بها على جهازه الذكي سيكون قدر على التحكم بعدد من المصابيح الذكية حتى 64 مصباحا.

وسيكون بإمكان المستخدم تقليل إنارة المصباح حتى 10% من درجة السطوع أو تعديلها لتترواح بين اللون الأبيض الدافئ والأبيض البارد، وصرحت سامسونغ أن صابيحها ستعمل لفترات تصل 15 ألف ساعة من التشغيل المتواصل.

ويأتي ذلك على خلاف المصابيح الأخرى التي تنتجها الشركات المنافسة كـ(LG) و(Philips) والتي يمكن التحكم بها عبر الأجهزة الذكية بواسطة شبكات الواي فاي والبلوتوث ويمكن تغيير ألوان الإضاءة ودرجة السطوع، وإمكانية جعل الإضاءة متقطعة بحسب تموج الألحان الموسيقية التي تعمل على جهاز المستخدم، فتقتصر مصابيح “سامسونج” الذكية الجديدة على تقنية “بلوتوث” فقط وعلى اللون الأبيض فقط.

ولم تكشف سامسونغ عن تفاصيل السعر وتوفر مصابيحها الجديدة ولكنها قالت إنها تعتزم طرح المصباح الجديد خلال معرض (Light & Building 2014) الذي يُعتبر أكبر معرض تجاري في العالم للهندسة المعمارية والتقنية، والذي يقام بمدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة بين 30 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل.