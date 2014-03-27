تركيا تحجب يوتيوب بعد تويتر

أمرت الحكومة التركية بحجب موقع يوتيوب بعد أسبوع على قرارها بحجب موقع تويتر إثر نشر تسجيلات جديدة تتضمن اتهامات بالفساد للنظام حسب ما أعلنت وسائل الإعلام التركية.

وقالت صحيفة حرييت على موقعها إن القرار المتعلق بيوتيوب قد تم تفعيله على خوادم الإنترنت ونظام الاتصالات (GSM) في تركيا.

وجاء في رسالة إلى مستخدمي الإنترنت "إن الهيئة التركية للاتصالات قد حظرت موقع يوتيوب".

وياتي هذا القرار إثر نشر تسجيل محادثة هاتفية تحدث فيها أربعة من المسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان عن عملية عسكرية محتملة في سوريا يوم الخميس على يوتيوب، ولم يتم التثبت من صحة هذه المحادثة أو ظروف تسجيلها.

وفي التسجيل الصوتي قال الصوت المنسوب إلى فيدان إنه ينوي إرسال "أربعة رجال (إلى سوريا) لإطلاق ثمانية صواريخ على أرض بور" في تركيا لتبرير رد عسكري تركي.

وفي بيان أكدت وزارة الخارجية التركية أن هذا التسجيل "مفبرك" ودانت "الهجوم الحاقد" على الأمن القومي التركي، وفي الشهر الماضي بثت على الإنترنت عشرات المكالمات الهاتفية لمقربين من أردوغان عن عمليات فساد مزعومة.

ولمنع نشرها مثل هذه المكالمات حظرت أنقرة قبل أسبوع موقع تويتر ما أثار موجة انتقاد في العالم أجمع. وكانت محكمة في العاصمة أنقرة قد أمرت يوم الأربعاء الماضي بتعليق هذا الإجراء الذي لا يزال ساريا لأن أمام هيئة الاتصالات مهلة ثلاثين يوما لتطبيق قرار المحكمة.

يذكر أنه ستجرى انتخابات بلدية يوم الأحد المقبل في تركيا تعتبر نتائجها حاسمة لمستقبل أردوغان السياسي.