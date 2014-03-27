بوتين: سننشئ نظامنا الخاص للمقاصة الإلكترونية

لوغو فيزا وماستر كارد (أرشيف-وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن روسيا ستنشئ نظامها الخاص للدفع الإلكتروني (المقاصة) كبديل لنظامي الدفع الأميركيين العملاقين فيزا وماستركارد، في محاولة لتخفيف الاعتماد الاقتصادي على الغرب وسط الجدل حول إلحاق القرم بروسيا.

وقال بوتين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس "لماذا لا نفعل ذلك؟"، وأضاف "في بعض الدول مثل الصين واليابان هذه الأنظمة تعمل بشكل جيد جدا".

وأضاف "في بادئ الأمر بدأوا كأنظمة وطنية محلية ينحصر عملها فقط بأسواقهم وأراضيهم وسكانهم والآن توسع نطاق عملهم".

وتابع "يجب أن نقوم بذلك وسنفعل" مشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي والحكومة يدرسان هذا الأمر.

والأسبوع الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 20 مسؤولا روسيا من بينهم مسؤولون مقربون لبوتين بعد إلحاق شبه جزيرة القرم الأوكرانية بروسيا.

ونتيجة لهذه الإجراءات العقابية منع عملاء بعض البنوك الأسبوع الماضي من استخدام بطاقات فيزا وماستركارد لبالحظر عليها وإيقافها إلكترونيا، ما دفع ببعض المسؤولين والنواب الروس إلى المطالبة بإقامة نظام دفع خاص بروسيا.

وأضاف بوتين "من المؤسف جدا أن بعض الشركات اتخذت قرارا بفرض بعض القيود"، وأردف "اعتقد أن ذلك سيؤدي فقط إلى خسارة بعض فئات السوق".. "يجب أن نحمي مصالحنا وسنقوم بذلك".

وكان وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف قد قال الأربعاء الماضي إن الحكومة لا تعتزم وقف التعامل مع فيزا وماستركارد حتى الآن، وأضاف "لكن في الوقت نفسه بدأنا النظر في إقامة نظامنا الخاص للدفع".

ونظام الدفع الإلكتروني أو "المقاصة" تكون فيه بطاقة الصراف الآلي لأي بنك من البنوك ممهورة بشعار لشركة فيزا أو ماستركارد أو غيرها من الشركات العالمية باعتبارها شركات وسيطة تضمن عمليات الصرف الآلي من ماكينات الصرف الآلي عبر دول العالم، تقوم فيه هذه الشركات بدور وسيط الدفع والتسوية للمعاملات المالية بين البنوك.

وهناك نوع آخر من تلك البطاقات وهي بطاقات الائتمان وهي بطاقات صرف بحساب دائن للعميل على أن يدفع لاحقا خلال فترة محددة، وتقوم شركات مثل فيزا وماستر كارد بضمان عملية الدفع والمقاصة فيما بعد بين العملاء وبنوكهم وبين البنوك فيما بينها التي أصدرت تلك البطاقات وهو نظام عالمي للمقاصة والائتمان تهيمن عليه الشركات الأميركية.

وهناك أنظمة محلية في العديد من دول وجهات العالم الإقليمية وتستخدم ضمن البلد الواحد أو مجموعة من الدول للمقاصة فيما بينها كنظامي نابس (NAPS) لبنوك دولة قطر ونظام (GCC) لدول مجلس التعاون الخليجي وتستخدم للدفع الإلكتروني "المقاصة" والدفع الإلكتروني بالخصم النقدي المباشر من الحسابات.