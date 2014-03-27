بنوك العالم مضطرة للتفاوض مع مايكروسوف

صراف آلي أو آلة ATM (الجزيرة-أرشيف)

ستكون البنوك حول العالم والتي تستخدم أجهزة الصراف الآلي فيها نظام (Windows XP) مضطرة للتفاوض مع شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت لتمديد فترة الدعم لبرنامج التشغيل حتى ترقية أجهزتها لتعمل ببرنامج تشغيل مايكروسوفت ويندوز 7.

فقد كانت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنهي الدعم الفني لبرنامج تشغيلها الأشهر والأكثر شعبية حول العالم (Windows XP) في يوم الثامن من أبريل المقبل وبالتالي سيكون أكثر من 2.2 مليون جهاز صراف آلي حول العالم مازالت تعمل بهذا النظام مهددة بالتوقف أو التعرض لمخاطر غير محددة في حالة عدم الاتفاق مع مايكروسوفت على تمديد فترة الدعم الفني والترقية لنظام جديد.

وقالت شركة (NCR) -وهي واحدة من أكبر صانعي أجهزة الصراف الآلي في العالم- إنه بحلول يوم الثامن من إبريل المقبل وهو الموعد الذي حددته مايكروسوفت لإنها الدعم لبرنامج التشغيل (Windows XP) سيكون ثلث أجهزة الصراف الآلي حول العالم فقط هي من تم ترقيتها بالفعل للعمل بالأنظمة الجديدة.

ولضمان عمل الأجهزة وحمايتها من القرصنة يتعين على العديد من البنوك حول العالم الدخول في مفاوضات مطولة لعقد صفقات مع شركة مايكروسوفت ودفع تكاليف إضافية للشركة الأميركية العملاقة لمواصلة دعم أجهزة الصراف الآلي وحمايتها من الاختراق حتى يتم ترقيتها.

وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت رفض الكشف عن اسمه بالتأكيد هناك شركات وبنوك كبرى عديدة عبر العالم لم تنتهي بعد من ترقية أنظمة أجهزتها للعمل بالبرامج الجديدة وهي بالتالي ستتكبد تكاليف إضافية للإبقاء عل الدعم الخاص بالنظام القديم ساريا.

وأضاف أن التكلفة الإضافية تعتمد على على احتياجات كل عميل من العملاء وعدد الأجهزة التي سيحتاج لتمديد الدعم لها.

يذكر أن أكبر خمسة بنوك في بريطانيا وهي مجموعة لويدز البريطانية ورويال بنك أو سكوتلاند وبنك (HSBC) وباركليز وسانتاندر المملكة المتحدة قد دخلت بالفعل أو هي في مرحلة الدخول في مفاوضات أو تعاقدات مع شركة مايكروسوفت لتمديد عقود الدعم لأجهزتها.

من جهته قال سريدهار أثيريا رئيس شركة سن غارد البريطانية للخدمات الاستشارية والتكنولوجية إن تكلفة عملية تمديد الدعم الفني وترقية النظام إلى نظام تشغيل جديد سيكلف كل بنك رئيسي من البنوك البريطانية حوالي 60 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار تقريبا).

وأضاف أثيريا أن سبب المشكلة أساسا يرجع لفترة الأزمة المالية العالمية والتي جعلت غالبية البنوك تؤخر ترقية أنظمتها نتيجة للخطط التقشفية وإعادة هيكلة أنظمتها لتتمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت.

وتابع سريدهار هناك طابور من البنوك في انتظار ترقية أجهزتها لعدم وجود عدد كاف من الفنيين للقيام بترقية الأجهزة للنظام الأحدث.

من جهة أخرى قال عدد كبير من البنوك الأميركية أنها ستطلب تمديد الدعم الفني من مايكروسوفت حتى تنتهي من ترقية كل أجهزتها بنهاية العام الجاري.

كما قال مصدر مطلع رفض ذكر اسمه هناك بنوك طلبت تمديد الدعم الفني لعدد كبير من أجهزتها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وقد توصلت إلى اتفاقات بالفعل مع مايكروسوفت، وهناك بنوك في مرحلة عقد الاتفاق الآن مع مايكروسوفت.

يذكر أن حوالي 95% من أجهزة الصراف الآلي حول العالم تعمل بنظام التشغيل (Windows XP).