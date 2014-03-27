الفريق أول صبحي يؤدي اليمين وزيرا لدفاع مصر

الفريق صدقي أثناء أدائه اليمني القانونية وزيرا للدفاع (الجزيرة-أرشيف)

قال التلفزيون الرسمي إن الفريق أول صدقي صبحي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية قد أدى يوم الخميس اليمين القانونية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بعد يوم من استقالة المشير عبد الفتاح السيسي من المنصب للترشح لرئاسة أكبر الدول العربية سكانا.

وأضاف التلفزيون إن صبحي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. وكان منصور قد رقى صبحي لرتبة الفريق أول يوم الأربعاء الماضي.

ويشغل وزير الدفاع والإنتاج الحربي منصب القائد العام للقوات المسلحة في نفس الوقت.

وتابع التلفزيون المصري إن اللواء أركان حرب محمود حجازي قد خلف صبحي في منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة بعدما ترقيته لرتبة الفريق، وكان الفريق صبحي رئيس المخابرات العسكرية وهو المنصب الذي عين منه السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بقرار من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أغسطس 2012.

وأعلن السيسي بعد أقل من عام على تعيينه عزل الرئيس مرسي بدعم من الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقوى سياسية مدنية أخرى.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد استقر أثناء اجتماعه أمس الأربعاء على اختيار صبحي وزيرا للدفاع، وأصدر منصور أمس قرارا بترقية صبحي إلى رتبة فريق أول.

وقال التلفزيون المصري إن صبحي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أداء اليمين.

وبدأ الفريق أول صدقي صبحي مشواره في القوات المسلحة المصرية منذ حوالي 38 عاما، وعين قائدا للجيش الثالث الميداني عام 2009، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق ثم تولى رئاسة الأركان حرب في أغسطس 2012 بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمود إبراهيم حجازي إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسا للأركان خلفا لصبحي في هذا المنصب.

واللواء أركان حرب حجازي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية وهو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه والد زوجة ابن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل والمرشح للانتخابات الرئاسية.

تخرج حجازي في دفعة عام 1977 بالكلية الحربية ويعد أحد ضباط سلاح المشاة، وهو حاصل على دورات أركان حرب ودورات الحرب العليا، وشغل منصب قائد المنطقة الغربية ورئيس هيئة التنظيم والإدارة.