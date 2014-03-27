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السعودية: مبايعة الأمير مقرن وليا للعهد

27/3/2014
صورة أرشيفية للأمير مقرن بن عبدالعزيز (رويترز-أرشيف)

أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الخميس أمرا ملكيا بتعيين أخيه الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الأمير مقرن سيعين وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد ويعين ملكا إذا خلا منصبا الملك وولي العهد في وقت واحد. وأضاف البيان "ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند".

وأكد الأمر الملكي أنه "لا يجوز تعديله أو تبديله بأي صورة كانت ومن أي كائن كان" مشيرا إلى حصول التعيين على موافقة "ثلاثة أرباع أعضاء هيئة البيعة" وعددهم 34 أميرا.

وياتي هذا القرار قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المملكة حيث سيجري محادثات مع الملك عبدالله.

وكانت مصادر سعودية مطلعة أكدت في وقت سابق اليوم أن الملك عبدالله (90) عاما طلب من هيئة البيعة الموافقة على تعيين الأمير مقرن وليا للعهد بعد تولي الأمير سلمان العرش على أن يحل الأمير متعب نجل الملك مكان الأمير مقرن نائبا ثانيا لرئيس الوزراء.

وأضافت أن ثلثي اعضاء هيئة البيعة وافقوا على هذه الخطوة في حال تولي ولي العهد الأمير سلمان العرش أو "السفر إلى الخارج بداعي المرض".

يشار إلى أن الامير مقرن (68 عاما) هو أصغر أبناء الملك مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود.

وضمن آليات الخلافة التي أقرت قبل بضعة أعوام، عين الملك عبد الله أعضاء هيئة البيعة ووضع على رأسها أخيه غير الشقيق الأمير مشعل بن عبد العزيز.

وتضم الهيئة 34 أميرا من أابناء وأحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تأمين انتقال سلس للحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد.

وينوب عن المتوفين والمرضى والعاجزين من الأسرة الحاكمة أحد أبنائهم ويضاف إليهم اثنان من أحفاد الملك المؤسس ويعينهما الملك وولي العهد، ويقترح الملك على "هيئة البيعة" اسما أو اسمين أو ثلاثة أسماء لمنصب ولي العهد، ويمكن للهيئة أن ترفض هذه الأسماء وتعين مرشحا لم يقترحه الملك.

وإذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك فإن "هيئة البيعة" تحسم الأمر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك.

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