أعضاء في الكونغرس ينتقدون سياسية أوباما إزاء سوريا

انتقد مشرعون أمريكيون طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الصراع الدائر في سوريا وطالبوا برد أمريكي أقوى وتحسين سبل اطلاع الكونغرس على خطط البيت الأبيض في هذا الصدد.

وأعرب السناتور الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن خيبة أمل شديدة بعدما رفضت أنا باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الإجابة على سؤال عن الإستراتيجية في محفل عام. وقال منينديز خلال جلسة استماع للجنة " لدي مشكلة مع إجابة عامة على سؤال عام إذ لا يمكن أن أصدق أن ذلك سري".

وأبرزت مناقشات ساخنة خلال استجواب باترسون وتوم كانتريمان وهو مساعد آخر لوزير الخارجية الانقسام العميق بشأن السياسة الخارجية بين الكونغرس سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين وإدارة أوباما.

وجاءت جلسة الاستماع بعد يوم من إسقاط الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إصلاحات لصندوق النقد الدولي تسعى إليها إدارة أوباما من مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا قائلين إنهم شعروا أن دفع مشروع القانون سريعا هو أكثر أهمية.

ويشعر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بخيبة أمل لفشل الإدارة في فعل المزيد في سوريا حيث قتل 140 ألف شخص وتحول الملايين إلى لاجئين وتدرب آلاف المقاتلين المتشددين الأجانب على حمل السلاح للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ووصف السناتور بوب كوركر الجمهوري البارز في اللجنة إحدى إجابات باترسون بأنها "هراء مضلل" وقال "لا أستطيع أن أتخيل أن تقولي ذلك في هذا الإطار سيعطي ذلك للناس انطباعا بأن لدينا إستراتيجية عسكرية مرتبطة بسوريا وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وقال جون مكين السناتور الجمهوري وهو منتقد دائم لسياسة أوباما الخارجية إن السياسة الأمريكية إزاء سوريا تمثل "فشلا ذريعا" وقال "تقف أعظم أمة في العالم بلا حراك وهي تشاهد هذه الإبادة الجماعية تحدث".

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية في مايو/ أيار للسماح بإرسال مساعدات عسكرية للمعارضة السورية ووافقت في سبتمبر/ أيلول على استخدام القوة العسكرية الأمريكية في الصراع،

لكن لم ترسل واشنطن مساعدات فتاكة وتخلى البيت الأبيض بعد ضغط أعضاء آخرين في الكونغرس عن خطط لقصف سوريا بعد الاتفاق مع روسيا على تدمير أسلحة الأسد الكيميائية.

واختلف كوركر مع ما قاله كانتريمان المسؤول عن قضايا انتشار الأسلحة بأن خطة الأسلحة الكيميائية كانت بناءة.

وانتهت الجلسة بعد أن طلبت اللجنة عقد جلسة سرية لسماع شهادة عما يجري بشأن بحث القيام بعمل عسكري والإجراءات التي يجري اتخاذها بالإضافة إلى إفادة عن تدمير أسلحة الأسد الكيميائية.