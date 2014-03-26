مستخدموا فيسبوك عبر الأجهزة الذكية تجاوزوا المليار

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وصول عدد مستخدميها النشطين شهريا عبر الأجهزة المحمولة إلى مليار مستخدم، جاء ذلك على لسان المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة "مارك زوكربيرغ"، الذي أكد أنه وحتى الأسبوع الماضي بلغ عدد المستخدمين الذي يدخلون إلى فيسبوك عبر الأجهزة الذكية "الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية" أكثر من مليار مستخدم.

وللمقارنة فقد كان عدد مستخدمي الشبكة النشطين شهريا عبر الأجهزة المحمولة خلال الربع الرابع من العام الماضي يبلغ 945 مليون مستخدم.

وكشف زوكربيرغ أيضا عن وصول عدد مستخدمي خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير "إنستاغرام" مئتي مليون مستخدم نشط شهريا ارتفاعا من 150 مليون مستخدم شهريا كانت أعلنت عنهم إنستاغرام في سبتمبر الماضي ومائة مليون أعلنت عنهم في سبتمبر من عام 2012.

ومن جهتها قالت إنستاغرام عبر مدونتها الرسمية إن العدد الإجمالي للصور التي تمت مشاركتها عبر الخدمة حتى الآن قد تجاوز 20 مليار صورة.

يذكر أن فيسبوك قد استحوذت على إنستاغرام في في أبريل من عام 2012 مقابل مليار دولار.