السيسي يعلن استقالته وترشحة لمنصب الرئاسة المصرية

السيسي أثناء إعلانه الاستقالة والترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المصري (الجزيرة مباشر)

أعلن المشير عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبة وزيرا للدفاع وترشحه لمنصب الرئاسة المصرية في الانتخابات المقبلة في بيان ألقاه عبر التليفزيون المصري الرسمي.

وأعلن السيسي ترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر والتي ينتظر أن يفوز بها بسهولة.

وقال السيسي في بيان عبر التلفزيون الرسمي المصري قبل قليل "اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي من قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع".

وأضاف "أتقدم لكم معلنا عزمي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، ممتثلا لإرادة جماهير واسعة طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف".

وأضاف أن مصر تواجه مهمة صعبة جدا وأنه لا بد من إعادة بناء جهاز الدولة وإعادة ملامح الدولة وهيبتها مشيرا إلى أنه لا يعد بصنع المعجزات.

وتعهد السيسي ببناء دولة خالية من الخوف، وأضاف "نحن مهددون من الإرهابيين".

وتعين على السيسي (59 عاما) الاستقالة من الجيش والحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح.

ولا يسمح للعسكريين في مصر بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.

وكان موقع البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية المصرية على الإنترنت قد أورد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بدأ اليوم الأربعاء اجتماعا دعا له وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لتقديم استقالته تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأعلن نفس الموقع أن مصادر من داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو أكدت أنه يجرى الاستعداد الآن لبث بيان جديد من القوات المسلحة يتضمن استقالة المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكد المصدر أن بيانا وصل بالفعل للتليفزيون خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنه من المتوقع بث البيان في السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، حيث يتم التنسيق بين قطاع الأخبار وقنوات التليفزيون لبثه فور تلقي الأمر بذلك.

وكانت بوابة الأهرام قد نقلت في وقت سابق من صباح اليوم عن مصدر عسكرى، قوله إن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي دعا الأربعاء لاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لإبلاغهم استقالته من منصبه كوزير للدفاع، تمهيدًا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميًا، بعد رفع الاستقالة إلى رئيس الجمهورية عقب وصوله من الكويت. ومن المنتظر أن يعلن السيسى قراره في بيان سيتم إذاعته.

وأوضح المصدر العسكري، أنه من المقرر، أيضًا، حسم اختيار اسم رئيس الأركان الجديد، والذى تم التكتم على اسمه خلال الأيام الماضية، بعد الاستقرار على تولي رئيس الأركان الحالي الفريق صدقي صبحي، منصب وزير الدفاع بعد استقالة السيسي.

وأشار المصدر إلى أن نص الدستور على أن يتولى المجلس العسكرى خلال المواد الانتقالية تحديد اسم وزير الدفاع بينما يعد من الأساسيات والبروتوكول العسكري ضرورة إبلاغ وزير الدفاع، المجلس العسكري باستقالته قبل رفعها لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وأنه إذا كانت الاستقالة بسبب نية الوزير خوض الانتخابات، فإنه يتم قبولها دون رفضها أو إرجاء البت فيها.

وأضاف المصدر أن السيسي اجتمع صباح اليوم، بالضباط من العاملين بالأمانة، مشيرًا إلى أنه انتهى من جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه بوزارة الدفاع.