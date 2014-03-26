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الأهرام: السيسي يعلن استقالته تمهيدا لترشحه للرئاسة

26/3/2014

وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي

نقلت بوابة الأهرام عن مصدر عسكرى، قوله إن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي دعا الأربعاء لاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لإبلاغهم استقالته من منصبه كوزير للدفاع، تمهيدًا لإعلان
ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميًا، بعد رفع الاستقالة إلى رئيس الجمهورية عقب وصوله من الكويت.  ومن المنتظر أن يعلن السيسى قراره عبر بيان يتم إذاعته.

 وأوضح المصدر العسكري، أنه من المقرر، أيضًا، حسم اختيار اسم رئيس الأركان الجديد، والذى تم التكتم على اسمه خلال الأيام الماضية، بعد  الاستقرار على تولي رئيس الأركان الحالي الفريق صدقي صبحي، منصب وزير الدفاع بعد استقالة السيسي.

 وأشار المصدر إلى أن نص الدستور على أن يتولى المجلس العسكرى خلال المواد الانتقالية تحديد اسم وزير الدفاع بينما يعد من الأساسيات والبروتوكول العسكري ضرورة إبلاغ وزير الدفاع، المجلس العسكري باستقالته قبل رفعها لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وأنه إذا كانت الاستقالة بسبب نية الوزير خوض الانتخابات، فإنه يتم قبولها دون رفضها أو إرجاء البت فيها، مضيفًا أن السيسي اجتمع صباح اليوم، بالضباط
من العاملين بالأمانة، مشيرًا إلى أنه انتهى من جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه بوزارة الدفاع.

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