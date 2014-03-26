أمريكا تنتقد أحكام الإعدام الجماعية في مصر

إحدى أقارب المحكوم عليهم بالإعدام

انتقدت الولايات المتحدة بشدة محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وقالت إنه سيكون من "غير المعقول" أن تنفذ مصر حكما بإعدام 528 من أعضاء الجماعة ومؤيديها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية الاثنين وبدء محاكمة جماعية أخرى الأربعاء للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682

آخرين يمثل تجاهلا سافرا للمعايير الأساسية للعدالة. وقالت للصحفيين "إن الحكم بإعدام 528 متهما بعد محاكمة استمرت يومين لا يمكن أن يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذها لهذه الأحكام سيكون غير معقول".

وأضافت هارف "نحن بصدد اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت هذه المساعدات ستظل معلقة أو ما إذا كان مزيد من المساعدات سيعلق أو ما إذا كان بعض هذه المساعدات سيعود ويكفي القول إن أشياء كتلك الأفعال الفظيعة والمذهلة وغير المعقولة التي تقوم بها الحكومة المصرية سيكون لها تأثير على ذلك القرار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال في 12 مارس/ آذار إنه سيقرر لاحقا ما إذا كانت المساعدات الأمريكية لمصر ستستأنف بعد وقف المعونة العام الماضي، باعتبار مصر من أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية منذ عقود بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979

وفيما يخص الملف الأوكراني قالت هارف إن الولايات المتحدة مازالت قلقة للغاية بشأن أي خطوات تصعيدية أخرى قد تتخذها روسيا في أوكرانيا وأضافت "نحن قلقون من أن تشيع روسيا الاضطرابات في أجزاء من جنوب أو شرق أوكرانيا خاصة قبيل الانتخابات يمكننا التركيز على

الدبابات والقوات لكننا نحتاج كذلك للتركيز على القضايا الحدودية وما إذا كانت روسيا تسعى لزعزعة الاستقرار في أجزاء كبيرة من أوكرانيا"

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفاؤه قد اتفقوا على الإحجام عن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا ما لم تصعد موسكو تدخلها في أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.