واشنطن مصدومة لأحكام الإعدام الجماعية بمصر

قاعة إحدى المحاكم المصرية (الجزيرة-أرشيف)

انتقدت الولايات المتحدة بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية بحق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

في الحين الذي انتقدت فيه دول وجهات دولية عديدة حول العالم الحكم واعتبرته مناهضا لحقوق الإنسان، واعتبره مكتب حقوق الإنسان بجنيف خرقا للقانون الدولي.

وقالت ماري هارف متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "نحن قلقون بشدة ويمكنني القول إننا مصدومون" لصدور هذا الحكم.

وأضافت "ببساطة لا يبدو لي ممكنا أن يتم خلال يومين فقط من المحاكمة النظر بشكل عادل إلى الأدلة والشهادات والإفادات بالنسبة إلى 529 متهما بما ينسجم مع المعايير الدولية" لنزاهة القضاء والأحكام.

وأكدت هارف أن حكما يصدر بهذا الشكل يمثل "نوعا من التحدي للمنطق"، وتابعت "لا نزال ندعو الحكومة المصرية إلى ضمان محاكمات عادلة وتحترم الحريات لجميع المعتقلين في مصر".

وتنتقد الولايات المتحدة بانتظام السلطات المصرية الموقتة التي عينها الجيش بعد عزله للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في يوليو 2013.

وأوضحت ماري هارف "أن ما يعتبر بمثابة اعتقالات وتوقيفات وإدانات لأسباب سياسية سيؤدي ببساطة إلى تراجع الانتقال الديمقراطي في مصر بدلا من الدفع به إلى الأمام كما نأمل".

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) قد أصدرت يوم الاثنين الماضي أحكاما بإحالة أوراق 529 شخصا من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي الذي أطاح به الجيش إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لاحقا، في ختام محاكمة سريعة بشأن أعمال عنف وقعت خلال الصيف الماضي بعد قيام السلطات المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

ويعد الحكم الصادر هو أكبر عدد من أحكام الإعدام يصدر في محاكمة وجلسة واحدة في تاريخ مصر. ومن بين التهم الموجهة إلى المدانين القتل والشروع في القتل واستخدام العنف وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين الصيف الماضي.

وقال مسؤول أميركي في وقت سابق تعليقا على الأحكام "نواصل دعوة الحكومة المصرية إلى ضمان حصول جميع المعتقلين في مصر على إجراءات (قضائية) عادلة تحترم الحريات المدنية وتتفق مع المعايير الدولية، يجب تطبيق القانون بشكل متساو على الجميع دون انحياز سياسي".

وأضاف المسؤول لقد "قلنا مرارا إن الاعتقالات المسيسة وعمليات الاحتجاز والأحكام القضائية ستؤدي إلى تراجع "الحريات" والعملية الانتقالية في مصر".

من جهة أخرى ولكن في سياق الصدمة من حكم المحكمة بالإعدام قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في بيان إن حكم المحكمة المصرية بإعدام 529 من جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم يعتبر خرقا للقانون الدولي، وعبر البيان عن القلق من أن يواجه متهمون آخرون بنفس التهم أحكاما مشابهة بالإعدام أيضا.