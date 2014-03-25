نجاة ثلاثة نواب عراقيين من محاولة اغتيال

نجا عدد من نواب البرلمان العراقي من محاولة اغتيال تعرضوا لها اليوم بشمال شرق البلاد. وقال النائب عن ائتلاف" متحدون للإصلاح"، رعد الدهلكي، في تصريح له حول الحادث " إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة موكب نواب "ديالي" في منطقة "الغالبية"، وهم رعد الدهلكي، ومحمد الخالدي، وغيداء كمبش". وأوضح الدهلكي أن الحادث أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الحمايات الخاصة بالنواب الثلاثة.

من جهة أخرى، أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن عشرة من جنود الجيش سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش شمالي العاصمة بغداد.

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر أمني أن القوات الجوية العسكرية قضت على ثمانية من أعضاء تنظيم "داعش" خلال هجوم نفذته في جنوب مدينة "الفلوجة "غرب العراق.

هذا وقد قتل يوم الثلاثاء 21 و أصيب أكثر من 50 في تفجيرين وهجوم مسلح آخر في مناطق عدة في بغداد.