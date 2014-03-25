توقيف أربعة لقفزهم بالمظلة من فوق مركز التجارة

مبنى مركز التجارة العالمي الجديد بنيويورك والذي سيفتتح قريبا (رويترز-أرشيف)

قالت شرطة مدينة نيويورك إنها احتجزت أربعة رجال متهمين بتنظيم قفزة بالمظلات من أعلى مركز التجارة العالمي المكون من 104 طوابق في مدينة نيويورك في سبتمبر الماضي بعد أن سلموا أنفسهم الي مركز للشرطة بالمدينة.

وكانت كاميرات المراقبة الأمنية بمحيط مركز التجارة العالمي قد سجلت هبوط شخصين على الأقل بالمظلات يرتديان ملابس سوداء وخوذتي رأس بنفس اللون على الأرض قبل أن يغيبا وسط الظلام في حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي في 30 سبتمبر الماضي.

وقالت الشرطة إنه بعد مرور حوالي ستة أشهر على الواقعة توجه كل من ماركو ماركوفيتش وأندرو روسيج وكيلي هارتويل وجيمس برادي برفقة محامييهم إلى مركز للشرطة يوم الاثنين الماضي لتسليم أنفسهم وألقي القبض عليهم بتهمتي السطو على المبنى ليلا والقيام بعمل متهور ينطوي على خطورة.

ووجهت إلى الأربعة أيضا تهمة خرق قانون محلي خاص بولاية نيويورك يحظر القفز من فوق الأبنية بما فيها أعلى ناطحة سحاب في الولايات المتحدة والتي لا تزال قيد الانشاء في موقع برجي مركز التجارة العالمي اللذين انهارا جراء ارتطام طائرات مدنية عمدا بهما في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال تيموثي بارلاتوري محامي الدفاع عن المتهمين في مقابلة صحفية عبر الهاتف "إنهم عشاق إثارة محترفون" وأضاف أن الأربعة سيدفعون ببراءتهم.

وقالت الشرطة إن أحد المتهمين كان يشغل وظيفة عامل بناء في موقع مركز التجارة العالمي. وإن المتهمين الأربعة تمكنوا من الدخول إلى موقع مركز التجارة العالمي عبر التسلل من فتحة في سور موقع البناء.

وأضاف المحامي بارلاتوري أن أحد المتهمين بقي على الأرض بينما قفز الثلاثة الآخرون.

وقال وليام براتون مفتش الشرطة في بيان إن "السعي وراء الإثارة لا يمنح حصانة من القانون".

يذكر أنه وعلى الرغم من إجراءات الأمن التي تتكلف ملايين الدولارات في موقع بناء برج التجارة العالمي الجديد إلا أن صبيا عمره 16 عاما قبض عليه وقت سابق هذا الشهر بعد أن نجح في التسلل إلى سطح مركز التجارة العالمي ومعه كاميرا.