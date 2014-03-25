تقدم المعارضة بريف اللاذقية وقصف على دمشق وحلب

حققت المعارضة السورية المسلحة الثلاثاء تقدما ملفتا بنجاحها في فتح نافذة لها على البحر من خلال السيطرة على معبر قرية السمرا، وتكبيد الجيش النظامي خسائر في الأرواح والعتاد بكل من حلب وحماة ودرعا، فيما واصلت قوات الأسد استهداف مدن وقرى بـالبراميل المتفجرة وراجمات الصواريخ.

ودخلت كتائب المعارضة المسلحة إلى قرية السمرا المتاخمة لكسب بريف اللاذقية، وذكرت شبكة شام أنها سيطرت على المعبر البحري فيها، ليكون بذلك أول منفذ بحري تسيطر عليه المعارضة منذ اندلاع الثورة، كما تمت السيطرة على أجزاء من قرية قسطل معاف في جبل التركمان، حسب شبكة مسار برس.

وأعلن ناشطون أن قوات النظام ردت بقصف بلدتي كسب والسمرا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، تزامنا مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية النظامية إليهما لمواجهة المعارضة، فيما سجلت اشتباكات في المدن المحيطة بكسب، وسط غارات جوية للطيران الحربي النظامي على محيط مناطق الاشتباكات بريف اللاذقية.

وذكرت شبكة مسار برس أن الجيش الحر بات يسيطر على جزء من برج الـ45 بجبل التركمان بالقرب من كسب، حيث قتل ستة عناصر تابعين للنظام، وأعلن اتحاد التنسيقيات أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الثوار وقوات النظام في مرصد السولاس بالمنطقة نفسها.

وفي دمشق، قالت شبكة سوريا مباشر إن الطيران الحربي ألقى برميلا متفجرا على مدينة داريا بريف المدينة الغربي، في حين قصفت مدفعية النظام حي العسالي ومخيم اليرموك وحي جوبر الدمشقي الذي شهد اشتباكات قتل خلالها ثلاثة عناصر من قوات النظام، فيما استهدفت المدفعية عدة مدن بالغوطة الشرقية.

ورد الجيش الحر بقصف ضاحية الأسد بقذائف الهاون على أطراف مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، حسب سوريا مباشر.

أما في حلب، فقد قالت شهبا برس إن سبعة أشخاص قتلوا وجرح العشرات جراء سقوط برميل متفجر بالقرب من حي جبل بدرو شرقي مدينة حلب، كما استهدف الطيران أيضا المدينة الصناعية وحي الشيخ سعيد وحي العويجة ودوار الجندول في المدينة، إلى جانب بلدة كفر ناها ومدينة حيان.

وقالت المؤسسة الإعلامية بحماة إن الجيش الحر قتل ثلاثة عناصر تابعين للنظام على الطريق الرئيسي للرقة بريف حماة الشرقي، في حين ألقت قوات النظام براميل متفجرة على منطقة الحمرا وقرى أخرى بالريف الشرقي.