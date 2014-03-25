بوتين:روسيا ستعزز الشراكة مع الجامعة العربية لضمان الأمن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم موسكو على تعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية من أجل المساهمة في ضمان السلام بالمنطقة .

وذكر بوتين ، في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة في الكويت , وأودرتها قناة "روسيا اليوم" – أن العالم العربي يعيش حاليا مرحلة صعبة للغاية ، تصاحبها تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومعقدة .

واعتبر الرئيس الروسي أنه في هذه الظروف تزداد أهمية الدور البناء الذي تلعبه جامعة الدول العربية ، باعتبارها آلية هامة للحوار متعدد الأطراف وحل القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي بصورة جماعية .

وأشار إلى استعداد روسيا لتعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية من أجل المساهمة في ضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تسوية النزعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية مع احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع الدول .. داعياً إلى الاستفادة من قدرات الجامعة العربية لتحقيق هذا الهدف .

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن الحل السريع والشامل للنزاعات الإقليمية القديمة ، وعلى رأسها النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي ، من شأنه أن تهدئة في تحسين الوضع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأكد أن روسيا ستواصل العمل على إيجاد حل عادل ومتين للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع جيرانها .