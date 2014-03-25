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بلدية ليفربول تعتزم منع تناول الطعام "باليدين"

24/3/2014
بطاطا وشيبس الوجبة الشعبية التقليدية ببريطانيا (أرشيف)

تخطط بلدية مدينة بريطانية لمنع سكانها من تناول وجبة السمك والبطاطا التقليدية، بأيديهم، بموجب قواعد الصحة والسلامة.

وسيتم تطبيق القواعد الجديدة الرامية إلى منع الناس من أكل وجبة السمك والبطاطا بأيديهم على المطاعم والمقاهي التي تقدم الخدمة للزبائن في مناطق جلوس في الهواء الطلق، والمعروفة باسم مقاهي الرصيف.

وتوصي القواعد مقاهي الرصيف تقديم وجبات السمك والبطاطا في صحون مع السكاكين والشوك، وليس في أكياس من الورق، وسيتم تطبيقها أيضاً على مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الكباب.

وقالت صحيفة ديلي ميرور إن سكاناً محليين هاجموا خطة بلدية مدينة ليفربول، واعتبروا أن مسؤوليها مضوا إلى حد الجنون في استخدام قواعد الصحة والسلامة، فيما دافع هؤلاء عن الخطوة وشددوا على أنها تهدف إلى مكافحة القمامة وسط المدينة.

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