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بريطانيا تعيد النظر في اتفاق للتعاون النووي مع روسيا

25/3/2014

قالت إدارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية أن لندن تعيد النظر في اتفاق أبرمته مع شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة "روسأتوم" للتعاون النووي رداً على الأزمة الأوكرانية.
وفتحت بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الباب أمام روسيا لبناء محطات للطاقة النووية في البلاد بعد أن وقعت اتفاقا مع "روسأتوم" يساعد الشركة على تعزيز فرصها لدخول السوق البريطانية.
لكن إدارة الطاقة قالت أنها تراجع الاتفاق مع تصاعد التوتر بين الشرق والغرب بعد سيطرة القوات الروسية على منطقة القرم الأوكرانية.
وقال متحدث باسم الإدارة البريطانية في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم تتخذ قرارات بشأن كيفية مضي هذا العمل قدماً والذي يجري مراجعته على ضوء التطورات الأخيرة في أوكرانيا"

هذا و على جانب آخر قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "أندرس فو راسموسن" الثلاثاء أن الحلف قلق للغاية من الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية وأن خططه جاهزة للدفاع عن الدول الأعضاء.
وأضاف "يجب أن يطمئن كل حلفاء شمال الأطلسي إلى عزمنا على توفير الدفاع الفعال كل خططنا جاهزة لتقديم دفاع فعال لحلفائنا".
وصرح بأن الحلف العسكري الغربي يبحث مع "كييف" كيفية دعم أوكرانيا وهي دولة غير عضو في الحلف في تصعيد ضد التحرك الروسي في إقليم "القرم".

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