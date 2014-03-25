انطلاق القمة العربية الـ25 وتقليصها ليوم واحد

افتتح الزعماء العرب قمتهم العربية السنوية الـ25 اليوم الثلاثاء في الكويت، ويسعى خلالها الزعماء العرب للتوصل لموقف موحد إزاء الصراع السوري وما يعتبره كثيرون تهديدا جراء التقارب الإيراني الأميركي.

وقد بدأت القمة بكلمة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سلم رئاسة القمة العربية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وقد أسهب الأمير القطري بالحديث عن الشأن الفلسطيني، قائلا إن السياسات الإسرائيلية المتعنتة تمثل عقبة كؤودا في تحقيق السلام المنشود.

ودعا إلى تكثيف الجهود العربية للعمل على إنهاء الحصار على غزة وفتح جميع المعابر، ووصفه بأنه حصار جائر، كما دعا القيادات الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وجدد دعوة قطر إلى عقد قمة عربية مصغرة لتحقيق مصالحة فلسطينية، وأعرب عن استعداد بلاده لاستضافتها.

وبعد أن تحدث عن الوضع في سوريا وجهود بلاده في حل الأزمة السورية، أكد على علاقة الأخوة بمصر، وتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي.

وعن أهم القضايا الخلافية وهي الإرهاب، أشار أمير قطر إلى عدم الجواز بدمج طوائف بأكملها في الإرهاب، مؤكدا نبذ بلاده للإرهاب بكل أشكاله.

وأضاف أمير قطر "نحن نؤكد على علاقة الأخوة التي تجمعنا بمصر الشقيقة الكبرى التي نتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي وكل الخير في الطريق الذي يختاره شعبها الذي ضرب أمثلة مشهودة في التعبير عن تطلعاته، ونتمنى أن يتحقق ذلك عن طريق الحوار السياسي المجتمعي الشامل.

وتأتي القمة العربية في أعقاب خلاف غير مسبوق بين دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وخلاف شفهي بين العراق والسعودية بسبب العنف في محافظة الأنبار العراقية.

أما أمير دولة الكويت فاثنى في مقدمة كلمته على الجهود القطرية ومتابعة الدوحة الحثيثة للملفات العربية، وقال الشيخ صباح في كلمته في افتتاح القمة المنعقدة بالكويت "إننا مدعوون اليوم إلى البحث في الأسس التي ينطلق منها عملنا العربي المشترك وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيزه وتوطيد دعائمه من خلال النأي به عن أجواء الخلاف والاختلاف والتركيز على عوامل الجمع في هذا العمل.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن القادة العرب اتفقوا على تقليص مدة انعقاد القمة العربية إلى يوم واحد فقط بدلا من يومين.