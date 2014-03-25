الأمم المتحدة: الحكم بإعدام 526 خرق للقانون الدولي

صورة توضح الإجراءات الأمنية المشددة أمام محكمة المنيا التي أصدرت الحكم (الجزيرة-أرشيف)

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في بيان إن قرار محكمة مصرية بإعدام 528 شخصا من الإخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.

وصف حقوقيون ومحامون الحكم الذي صدر يوم الاثنين الماضي بأنه أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في تاريخ مصر الحديث.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف "الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يذكر أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين يحاكمون اليوم الثلاثاء أمام نفس المحكمة ونفس القاضي.

وكانت محكمة مصرية بمحافظة المنيا في مصر قد أصدرت حكما بالإعدام على 529 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأحالت أوراقهم للمفتي، وبرأت المحكمة 16 متهما آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت يوم الاثنين الماضي أوراق 529 متهما من أنصار الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم بالهجوم على مركز شرطة وقتل ضابط خلال احتجاج أعقب فض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين في أغسطس الماضي.

وقال مصدر إن حكم محكمة الجنايات بمدينة المنيا جنوبي القاهرة صدر حضوريا على 147 من مؤيدي الجماعة وصدر غيابيا على الباقين.

وهذه المحاكمة هي الأكبر منذ بدء حملة القمع التي تشنها الدولة بحق الإخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم مرسي بعدما أطاح به الجيش في 3 يولويو الماضي.