فهمي يستبعد حصول مصالحة عربية بقمة الكويت

نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية (رويترز-أرشيف)

استبعد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري حصول مصالحة في القمة العربية المقرر انعقادها في الكويت هذا الأسبوع، وقال فهمي في مؤتمر صحفي "لا أتوقع أن نخرج من قمة الكويت والأطراف مقتنعة أن الأمور تمت تسويتها لأن الجرح عميق".

وأضاف أنه "وحتى إذا توصلنا إلى صيغة وهذا مستبعد.. نحتاج جميعا إلى فترة لكي نترجم هذه الصيغة إلى التزام حقيقي بمواقف وخطوات تنفيذية تعكس تغييرا في السياسات".

وكانت العلاقات بين قطر ومصر قد توترت بسبب اتهام مصر للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين -التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش المصري الصيف الماضي- التي أعلنتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر الماضي.

وسحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة أوائل الشهر الجاري احتجاجا على وصفته بتدخل قطر في شؤونها الداخلية. وقالت مصر إن سفيرها لدى قطر الذي استدعي إلى القاهرة الشهر الماضي لن يعود إلى الدوحة حاليا.

ووافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم برئاسة الكويت يوم الأحد على مشروع قرار بشأن استضافة مصر للقمة العربية في الدورة السادسة والعشرين في مارس 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية عزيز الديحاني قوله إن الدول العربية "وافقت على مشروع القرار تمهيدا لرفعه للقمة العربية الثلاثاء المقبل لإقراره بناء على رغبة وزير خارجية مصر نبيل فهمي".

وأكد فهمي أنه لم يلتق نظيره القطري خلال الاجتماعات التحضرية للقمة التي تستضيفها الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأعرب عن أمله أن تشهد القمة "بداية معالجة حقيقية" للقضايا العربية "لأن عملية المصالحة الوقتية لا تنفع.. فالقضايا أعمق من هذا".