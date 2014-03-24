روسيا تسيطر على آخر قاعدة بحرية أوكرانية بالقرم

جنود أوكرانيون ينقلون متعلقاتهم من قاعدة أوكرانية بالقرم (رويتر-أرشيف)

قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات روسية استخدمت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين قنابل صوت لاقتحام قاعدة لمشاة البحرية الأوكرانية في القرم وسيطرت على آخر قاعدة بحرية أوكرانية بعد أن ضمت روسيا شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود إلى أراضيها.

وقال ضابط داخل القاعدة ومسؤولون في الجيش الأوكراني لرويترز إن الجنود الروس أطلقوا نيران أسلحتهم وهم يدخلون القاعدة في فيودوسيا واقتادوا الجنود الأوكرانيين لاستجوابهم.

وأنزلت الأعلام الأوكرانية من القاعدة بعد يومين من استخدام القوات الروسية نفس التكتيك للسيطرة على قاعدة بلبيك الجوية الأوكرانية في القرم.

وفجرت سيطرة روسيا على القرم بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني المدعوم من موسكو عقب احتجاجات شعبية في كييف أسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

وقال اللفتنانت أناتولي موزجوفوي لرويترز بالهاتف من داخل القاعدة إن نيران أطلقت وإن الجنود الأوكرانيين كانوا غير مسلحين وإنه قد تم الاستيلاء على القاعدة والسيطرة عليها، وأن الجنود الروس يقتادون كل الضباط الأوكرانيين من القاعدة الى مكان آخر في المدينة لاستجوابهم.

وضمت روسيا القرم إلى أراضيها في 21 مارس الجاري بعد خمسة أيام من تصويت سكان شبه الجزيرة الإستراتيجية بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا في خطوة لم تعترف بها كييف أو الغرب.

من جهة أخرى قال ألكسندر تيرتشينوف القائم بأعمال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا بدأت سحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات وضغوط من الجيش الروسي.

وكان تيرتشينوف يتحدث في البرلمان بعد أن دخلت القوات الروسية القاعدة البحرية الأوكرانية قرب فيدوسيا في إطار سيطرتها التدريجية على المنشآت العسكرية الأوكرانية في القرم.

وأضاف تيرتشينوف أن القرار اتخذ في مواجهة "تهديدات لأرواح وصحة جنودنا" وعائلاتهم، لقد "أمر الدفاع الوطني ومجلس الأمن وزارة الدفاع بتنفيذ إعادة انتشار للوحدات العسكرية في القرم وإجلاء عائلاتهم".