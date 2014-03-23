ناقلة النفط الهاربة ترسو بطرابلس

ناقلة النفط بعد تحميلها وفراراها من ليبيا (أرشيف-رويترز)

قال شاهد من رويترز يوم الأحد إن ناقلة النفط التي جرى تحميلها في ميناء يسيطر عليه مسلحون وأعادتها القوات الأميركية في وقت سابق إلى السلطات الليبية قد رست في العاصمة الليبية طرابلس.

ومن المقرر أن تبحر الناقلة مورنينغ غلوري في وقت لاحق إلى ميناء الزاوية الليبي حيث سيجري تفريغ الشحنة في مصفاة الزاوية.

وكانت قوات أميركية خاصة قد سيطرت على الناقلة الأسبوع الماضي قبالة قبرص بعد أيام من مغادرتها ليبيا وعلى متنها شحنة من النفط جرى تحميلها في ميناء السدرة الواقع تحت سيطرة مسلحين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي ونصيب من الثروة النفطية في تحد للحكومة المركزية.

وكانت البحرية الأميركية قد قامت بتسليم الناقلة للسلطات الليبية يوم السبت الماضي.

وكان مسؤولون ليبيون قد قالوا في حينه إن الناقلة مورنينغ غلوري ستصل إلى ميناء تسيطر عليه الحكومة الليبية بعدما سيطرت عليها قوات كوماندوز أميركية وأعادتها إلى ليبيا من المياه الدولية.

وكان 16 شخصا على الأقل قد أصيبوا قبل ساعات من تسليم الناقلة عندما اشتبك متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ نفطية في شرق البلاد مع قوات ليبية وهاجموا قاعدة للجيش كانت القوات تستعد فيها لشن هجوم عسكري لفك حصار الموانئ.

وصراع السيطرة على الموارد النفطية الحيوية في ليبيا من بين التحديات التي تواجه الحكومة المركزية الضعيفة التي لا تستطيع فرض الأمن في البلاد بعد ثلاثة أعوام من سقوط معمر القذافي.

وترفض كتائب مقاتلين سابقين ومليشيات مناهضة للقذافي إلقاء سلاحها وكثيرا ما تستخدم السلاح أو السيطرة على المنشآت النفطية لفرض مطالبها على الدولة التي مازال جيشها الوطني في طور التدريب.

واعتلت قوات أميركية خاصة سطح الناقلة وسيطرت عليها قبالة قبرص بعد أيام من مغادرتها ليبيا محملة بشحنة من النفط الخام من ميناء السدرة التي يسيطر رجال الجضران عليه وتعهدوا بتصدير النفط بشكل أحادي الجانب في تحد لطرابلس.

وقالت السفارة الأميركية في بيان "وقع التسليم في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا وتسيطر الآن حكومة ليبيا وقواتها الأمنية على السفينة".

وقال مسؤولون إن الناقلة كان مقررا لها في بادئ الأمر التوجه إلى ميناء الزاوية حيث يتم تفريغ شحنتها إلى مصفاة الزاوية التي اضطرت إلى خفض انتاجها بسبب احتجاج في حقل الشرارة النفطي.

وقال عبد الله رشيد المراقب في ميناء الزاوية غربي العاصمة إن السلطات قررت في اللحظة الأخيرة السماح للناقلة بالرسو أولا في العاصمة طرابلس لاتاحة الفرصة للطاقم للنزول من السفينة.

وقالت ليبيا إن المدعي العام الليبي سيتخذ إجراء قانونيا ضد مالكي الناقلة والطاقم والأطراف الأخرى الضالعة في محاولة بيع النفط الليبي.

وأمهلت الحكومة الليبية المركزية في طرابلس مسلحي الجضران يوم 12 مارس الماضي أسبوعين لإنهاء حصار الموانئ وإلا واجهوا هجوما عسكريا لكن محللين يقولون إن القوات المسلحة الناشئة في البلاد قد تواجه صعوبات لتنفيذ هذا التهديد.

وتطالب حكومة برقة التي أعلنها الجضران بقدر أكبر من الحكم الذاتي في المنطقة الشرقية، وفشلت محاولات وساطة للتوصل إلى الاتفاق بين المتمردين والحكومة المركزية حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن شيوخ قبائل ساعدوا في وقف الاشتباكات بين المتمردين والقوات الليبية في وقت سابق من يوم السبت الماضي لكنها ذكرت أن 16 شخصا أصيبوا.

وبعد شهور من التهديدات تمكن مسلحو الجضران من تحميل الناقلة مورنينغ غلوري بالنفط الخام. وغادرت السفينة الميناء وفرت من مطاردة البحرية الليبية مما سبب حرجا لحكومة طرابلس ودفع البرلمان لعزل رئيس الوزراء علي زيدان.

وتمثل السيطرة على الناقلة في المياه الدولية تعزيزا نادرا لحكومة طرابلس التي كافحت لإنهاء خلاف كبد الدولة خسائر بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار من عوائد النفط.