مقتل شخص واصابة 11 في اشتباكات ببيروت

قتل شخص وأصيب 11 آخرون في اشتباكات اندلعت فجر الأحد في الحي الغربي وزاروب الباشا الواقعين خلف المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت بين مؤيدين لنظام الأسد ومعارضين، حسبما أفادت مصادر طبية.

وذكر سكان محليون أن الهدوء الحذر يسود منطقة الاشتباكات بعد دخول وانتشار قوات من الجيش اللبناني إليها.

واتهم رئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي، المؤيد لسوريا، عناصر سلفية وأخرى تابعة لتيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، بالهجوم على مكتب تابع له في الحي الغربي ومنازل لأنصاره في المنطقة.

وكان شهود عيان، قالوا في اتصال مع يونايتد برس انترناشونال، إن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مجموعات مسلحة محلية، في الحي الغربي، وزاروب الباشا، في منطقة الطريق الجديدة خلف المدينة الرياضية لبيروت.

وأضافوا أن أعمال القنص تجري على قدم وساق في بعض شوارع المنطقة، وأن عدداً من الأشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات. وأشاروا إلى أن الجيش اللبناني طوق منطقة الإشتباكات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أن حريقاً كبيراً شب في منطقة الاشتباكات وأن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادثة.

ويأتي القتال في بيروت بعد أسبوع من العنف في مدينة طرابلس الشمالية حيث قتل 27 شخصا في اشتباكات بين مؤيدي الأسد ومعارضيه، والتي فجرت أيضا اشتباكات مع الجيش اللبناني.