البث الحي
منوعات

مقتل شخص واصابة 11 في اشتباكات ببيروت

23/3/2014

قتل شخص وأصيب 11 آخرون في اشتباكات اندلعت فجر الأحد في الحي الغربي وزاروب الباشا الواقعين خلف المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت بين مؤيدين لنظام الأسد ومعارضين، حسبما أفادت مصادر طبية.

وذكر سكان محليون أن الهدوء الحذر يسود منطقة الاشتباكات بعد دخول وانتشار قوات من الجيش اللبناني إليها.

واتهم رئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي، المؤيد لسوريا، عناصر سلفية وأخرى تابعة لتيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، بالهجوم على مكتب تابع له في الحي الغربي ومنازل لأنصاره في المنطقة.

وكان شهود عيان، قالوا في اتصال مع يونايتد برس انترناشونال، إن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مجموعات مسلحة محلية، في الحي الغربي، وزاروب الباشا، في منطقة الطريق الجديدة خلف المدينة الرياضية لبيروت.

وأضافوا أن أعمال القنص تجري على قدم وساق في بعض شوارع المنطقة، وأن عدداً من الأشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات. وأشاروا إلى أن الجيش اللبناني طوق منطقة الإشتباكات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أن حريقاً كبيراً شب في منطقة الاشتباكات وأن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادثة.

ويأتي القتال في بيروت بعد أسبوع من العنف في مدينة طرابلس الشمالية حيث قتل 27 شخصا في اشتباكات بين مؤيدي الأسد ومعارضيه، والتي فجرت أيضا اشتباكات مع الجيش اللبناني.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)