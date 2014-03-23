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روسيا: قرار ألمانيا بوقف التعاون العسكري غير بناء

23/3/2014

انتقدت روسيا الأحد قرار المانيا بوقف التعاون العسكري معها . وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار المانيا بوقف الحوار بشان التعاون الفني العسكري مع روسيا غير بناء واتخذ تحت ضغط .

كان وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل قد اعلن أمن حيث المبدأ تجميد صفقة تسلح لشركة راينمتال الألمانية لصناعة الأسلحة مع الجيش الروسي , بقيمة نحو 120 مليون يورو, على خلفية  أزمة القرم.

وقالت الوزارة  إن الحكومة الألمانية ترى أنه لا يمكن في ضوء الوضع الحالي قبول تصدير مستلزمات تدريب إلى روسيا , وأشارت إلى أنها على اتصال بشركة راينمتال بهذا الشأن وأنه ليست هناك في الوقت الحالي توريدات مزمعة من الشركة من أجل المركز الروسي للتدريب على الاشتباكات.

 وكانت شركة راينمتال تعتزم الانتهاء هذا العام من بناء هذا المركز التدريبي الحديث في مدينة مولينو الروسية وهو المركز الذي يسمح بتدريب ما يصل إلى 30 ألف جندي سنويا.

وكان عدد من السياسيين الألمان من بينهم سياسيون من حزب الخضر قد طالبوا حكومة برلين في وقت سابق بوقف هذه الصفقة في ضوء التطورات الأخيرة في أزمة القرم.

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