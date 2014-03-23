البث الحي
منوعات

تركيا تُسقط طائرة سورية اخترقت مجالها الجوي

23/3/2014

أعلنت القوات المسلحة التركية الأحد أنها أسقطت طائرة حربية سورية، قالت أنها اخترقت مجالها الجوي قرب منطقة يشتبك فيها مقاتلو المعارضة مع قوات النظام السوري.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر حاشد لأنصاره في شمال غرب تركيا، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 30 مارس/آذار، "انتهكت طائرة سورية مجالنا الجوي".

وأضاف أردوغان "طائراتنا من طراز إف 16 أقلعت وأسقطت هذه الطائرة، لماذا؟ لأنك إذا اخترقت مجالي الجوي فإن صفعتنا بعد ذلك ستكون قاسية".

من جهتها، اعترفت سوريا بأن الدفاعات الجوية التركية أسقطت طائرة تابعة لها الأحد , وقالت إن إسقاط الطائرة تم لدى  مهاجمتها مقاتلي المعارضة داخل الأراضي السورية واصفة هذا الإجراء بأنه "اعتداء سافر".

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن الطيار تمكن من الهبوط بالمظلة من الطائرة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن تقارير أولية من المنطقة قالت إن الطائرة سقطت على الجانب السوري من الحدود.

وذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني إن صاروخين أطلقا من الأراضي التركية على الطائرة.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)