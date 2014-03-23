تركيا تُسقط طائرة سورية اخترقت مجالها الجوي

أعلنت القوات المسلحة التركية الأحد أنها أسقطت طائرة حربية سورية، قالت أنها اخترقت مجالها الجوي قرب منطقة يشتبك فيها مقاتلو المعارضة مع قوات النظام السوري.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر حاشد لأنصاره في شمال غرب تركيا، قبل الانتخابات المحلية المقررة في 30 مارس/آذار، "انتهكت طائرة سورية مجالنا الجوي".

وأضاف أردوغان "طائراتنا من طراز إف 16 أقلعت وأسقطت هذه الطائرة، لماذا؟ لأنك إذا اخترقت مجالي الجوي فإن صفعتنا بعد ذلك ستكون قاسية".

من جهتها، اعترفت سوريا بأن الدفاعات الجوية التركية أسقطت طائرة تابعة لها الأحد , وقالت إن إسقاط الطائرة تم لدى مهاجمتها مقاتلي المعارضة داخل الأراضي السورية واصفة هذا الإجراء بأنه "اعتداء سافر".

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن الطيار تمكن من الهبوط بالمظلة من الطائرة.



وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن تقارير أولية من المنطقة قالت إن الطائرة سقطت على الجانب السوري من الحدود.

وذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني إن صاروخين أطلقا من الأراضي التركية على الطائرة.