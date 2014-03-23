تركيا: تويتر استخدم باغتيالات معنوية ممنهجة لشخصيات حكومية

متظاهرون من اتحاد الشباب التركي اثناء احتجاج على حجب موقع تويتر (رويترز-أرشيف)

قالت تركيا إن موقع التدوين المصغر تويتر "متحيز" واستخدم في "اغتيالات معنوية ممنهجة" لشخصيات في حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وجاء هذا الاتهام بعد قيام سلطات أنقرة بحجب موقع تويتر وهو الأمر الذي أثار عاصفة غضب عالمية.

لكن مسؤولا كبيرا بالحكومة التركية قال لرويترز في وقت لاحق إن المحادثات التي تجريها السلطات مع شركة تويتر بشأن حل المشكلات التي أدت إلى حجب الموقع تسير بشكل إيجابي.

وكانت السلطات التركية قد حجبت موقع تويتر فجر الجمعة الماضية بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "بمحو" الموقع أثناء إدلائة بخطاب ضمن حملة الدعاية لحزبه في الانتخابات البلدية المقررة يوم 30 مارس الجاري.

وأعقب القرار إدانات من حكومات غربية ومنظمات حقوقية وقال البيت الأبيض إن حظر تويتر يقوض الديمقراطية وحرية التعبير في تركيا.

واستمر حجب الموقع في تركيا، وكلما حاول المستخدومن الدخول على تويتر تظهر لهم الصفحة تحمل قرارا أصدرته المحكمة يقضي بحجب الموقع كإجراء احترازي.

ولكن تقارير إعلامية وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت أن الكثير من الأتراك قالوا إنهم واجهوا صعوبات ليس فقط في دخول تويتر ولكن في تصفح الإنترنت بشكل عام.

من جهته قال مكتب رئيس الوزراء أردوغان في بيان بيان إن حجب موقع تويتر جاء ردا على "تحدي" الشركة وعدم امتثالها لمئات الأحكام القضائية منذ يناير الماضي.

وأضاف لقد "استخدم تويتر كوسيلة لتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة بنشر تسجيلات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية وسجلات تنصت مزورة ومفبركة".

وكانت تسجيلات صوتية نشرت عبر تويتر خلال الأسابيع القليلة الماضية وتم تداولها بصورة شبه يومية قيل إنها محادثات هاتفية لأردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة ورجال أعمال وتكشف عن فساد مزعوم.

وتابع البيان "من الصعب أن نفهم عدم اكتراث تويتر وموقفه المنحاز، نرى أن هذا الأسلوب يضر باسم الشركة المعنية ويترك انطباعا ظالما وغير دقيق عن بلادنا".

وأضاف أن إجراءات مماثلة اتخذت لنفس الأسباب في دول أخرى لمنع انتهاكات للحقوق الشخصية وتهديدات للأمن القومي.

ويواجه أردوغان فضيحة فساد وصفها بأنها مؤامرة لتقويض حكمه دبرها رجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

يذكر أن رجل الدين فتح الله غولن حليف سابق لأردوغان وتضم شبكة اتباعه أعضاء بارزين في جهازي الشرطة والقضاء في تركيا، وينفي غولن أن يكون وراء التحقيق في مزاعم الفساد.

وردت حكومة أردوغان على الفضيحة بتشديد القيود على الإنترنت والقضاء ونقلت الآلاف من ضباط الشرطة والمئات من ممثلي الإدعاء العام والقضاء لمناصب أخرى أقل من مناصبهم في أغلب الأحيان.

وكانت الحكومة الترمية قد بدأت محادثات مع تويتر يوم الجمعة الماضي وقالت إن الحظر على تويتر سيرفع بشرط أن تعين شركة تويتر مندوبا لها في تركيا وتوافق على حجب محتويات معينة بناء على طلب المحاكم التركية.

وقال المسؤول الحكومي الكبير "تتواصل المحادثات في أنقرة والعملية تسير بشكل إيجابي".

وأضاف أنه تم حجب حساب اعترضت عليه أنقرة ولا تزال المحادثات جارية بشأن حسابات أخرى لكن من السابق لأوانه التحدث عن موعد للتوصل إلى حل. وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الحساب المغلق كان يحتوي على مواد إباحية ولا يمت بأي صلة لفضيحة الفساد.

وتابع المسؤول الكبير "فيما يتعلق بنا فإنه عندما تنفذ أحكام المحكمة ستحل المشكلات وسينتهي حجب تويتر".

وأثار حجب موقع تويتر بواعث قلق من أن تغلق تركيا مواقع للتواصل الاجتماعي وخدمات إنترنت أخرى لكن المسؤول الحكومي قال إنه لا توجد أي خطط لفرض قيود على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو يوتيوب.

وقالت شركة تويتر يوم الجمعة إنها تقف مع مستخدميها في تركيا الذين يعتمدون على تويتر كوسيلة اتصال "حيوية". وأضافت أنها تأمل أن تتاح لهم فرصة الدخول على الموقع بحرية قريبا.

ولم يتحدث أردوغان الذي يشارك في الدعاية الانتخابية لحزبه قبل الانتخابات المحلية عن تويتر في المؤتمرات حاشدة التي عقده منذ الجمعة الماضي وآخرها حضوره حشدا انتخابيا في العاصمة أنقرة يوم السبت الماضي.

وحاول الكثير من الأتراك التحايل على الحجب من خلال برنامج شبكة افتراضية خاصة أو تغيير أسماء النطاقات (الخوادم) لإخفاء الموقع الجغرافي لإجهزة الكمبيوتر.

لكن الكثيرين قالوا إن أجهزة الكمبيوتر التي تم تغيير نطاقها لم تستطع تصفح الإنترنت من الأساس، وكتب أحد المستخدمين "أغلقت اجهزة الخوادم البديلة أيضا في تركيا فيما يبدو، يتم توزيع نطاقات جديدة".

ولم يصدر تعليق رسمي بشأن حظر أجهزة خوادم البديلة، ولكن الكثير من المستخدمين قالوا على موقع تويتر إن الخوادم البديلة بدأت بالعمل منذ يوم السبت الماضي.