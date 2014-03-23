تراجع نسبة الأميركان الذين يتناولون القهوة الكلاسيكية

صورة مجمعة لأقداح من قهوة الكابتشينو (رويترز-أرشيف)

ذكرت الدراسة السنوية لرابطة القهوة القومية لمتابعة اتجاهات شرب القهوة الأميركية أن عدد الأميركيين البالغين الذين يحتسون القهوة الأميركية الكلاسيكية أو ما تعرف بالقهوة المعدة (brewed coffee) تراجع إلى 61% هذا العام من 63% العام الماضي.

وفي مقابلة هذا التراجع في احتساء هذه القهوة القومية الأميركية فقد ارتفعت شعبية مشروبات القهوة التي تدخل القهوة الإيطالية سريعة التحضير "إسبرسو" في مكونات تحضيرها مثل الكابتشينو واللاتيه والموكا وغيرها من أنواع القهوة المنكهة بنسبة 18% في الاستطلاع الذي أجري على 3000 بالغ يحتسون هذه الأنواع من القهوة يوميا. وتتجاوز هذه النسبة تلك التي تم تسجيلها العام الماضي والتي كانت عند 13%.

كما ارتفعت نسبة الأميركيين الذين يحتسون أنواع القهوة المنكهة على أساسا يومي بنسبة 34% من البالغين الذين شملهم الاستطلاع ارتفاعا من 31% في 2013. وفي الوقت نفسه بلغت نسبة احتساء القهوة الأميركية الكلاسيكية على أساسا يومي إلى 35% انخفاضا من 39% العام الماضي والتي قالت عنها الدراسة إنها تصدرت التراجع في إجمالي نسب احتساء القهوة التقليدية يوميا.

كما تغيرت الطريقة التي يصنع بها الأميركيون قهوتهم حيث قال 29% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يصنعون قهوتهم مباشرة عن طريق آلات صنع الإسبريسو بدلا من الطرق الأميركية الكلاسيكية.

يذكر أن القهوة الأميركية الكلاسيكية (brewed coffee) تصنع عن طريق غلي البن المحمص المطحون ثم تصفيته بمصفاة عادية أو إعدادها بواسطة ماكينات إعداد القهوة على الطريقة الأميركية الـ(coffee maker) أو بواسطة ما يعرف بإبريق التخمير الكلاسيكي.

وتعتبر القهوة من أشهر المشروبات العالمية وأكثرها شعبية. وتحتوي القهوة على الكافيين الذي قد لا يلاءم مع ظروف الأشخاص أو المصابين بأمراض معينة مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب واضطرابات النوم وغيرها.