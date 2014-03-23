الوزاري العربي يلتئم اليوم والخلافات تخيم على المشهد

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الخامسة والعشرين المقررة في الكويت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وطغت الخلافت على الاجتماعات التمهيدية للقمة بشأن إسناد مقعد سوريا للمعارضة في القمة المقبلة يومي الثلاثاء المقبل، ومن القضايا البارزة أيضا على طاولة الاجتماعات الطلب المصري باعتماد إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب.

وقال متابعون إن الأمور تتجه لإبقاء مقعد سوريا شاغرا باعتبار أن عضويتها معلقة قانونيا، وتم الاتفاق على أن يحضر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا لإلقاء كلمة فقط أمام القمة، دون أن يكون ممثلا عن سوريا، لأن دول العراق والجزائر ولبنان ومصر ترفض منح مقعد سوريا في القمة للمعارضة.

وكان الاجتماع التحضير للمندوبين الدائمين للدول العربية في الجامعة قد قرروا أمس في ختام اجتماعهم التحضيري بالكويت رفع البند المتعلق بالأزمة السورية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري المقرر اليوم الأحد لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وحمل المندوبون في مشروع قرارهم مجلس الأمن مسؤولية حالة الجمود النتاتج عن فشل مؤتمر جنيف مؤخرا وعوقت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية.

كما فوضوا نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية لمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

وهيمن تباين رؤى دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الوضع المصري على الاجتماعات التمهيدية للقمة وهو التباين الذي أدى إلى قيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر مؤخرا.

ومن القضايا البارزة الأخرى على طاولة البحث الطلب المصري باعتماد إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحته.

من جهته أكد نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية أهمية القمة العربية التي تستضيفها دولة الكويت الثلاثاء المقبل لأنها "تأتي في مرحلة خطيرة وحرجة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والدول العربية".

وقال فهمي لعدد من الصحفيين بالكويت إن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة تصاحبها ظروف مضطربة وحساسة، الأمر الذي يضع القمة العربية أمام مسؤولية وتحدٍ كبيرين.

وكان المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب برئاسة وزير المالية الكويتي انس الصالح قد أقر السبت الماضي مجموعة من القرارات تمهيدا لرفعها للقمة العربية الخامسة والعشرين الثلاثاء المقبل.

وكان أول تلك القرارات متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة ومنها دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة أمير الكويت لصندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وثانيها إقرارا مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإحالته إلى محافظي البنوك المركزية وإقراره من المجلس الوزاري دون الحاجه لرفعه إلى القمة.

كما دعا المجلس الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ مشروعات ربط السكك الحديدية والعمل على دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ في 2015. وكذلك وضع الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية وعرضها على القمة.

وأكد الوزراء على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات إسرائيل لتهويد القدس وتهجير سكانها ومواصلة دعم المشروعات المقامة في القدس لدعم صمودها.

وقرر الوزراء تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسات إنشاء منطقة الاستثمار الحرة العربية الكبرى وتكليف المجلس الوزاري للكهرباء بالعمل على تنفيذ مبادرة الأمين العام الخاصة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.

وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمب المقبل.

وأقر المجلس الإعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس عام 2015.