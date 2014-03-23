المعارضة السورية تخوض قتالا للسيطرة على معبر كسب

مقاتلون من الجيش الحر (رويترز – أرشيف)

يخوض مقاتلو من المعارضة في سوريا منذ يوم السبت الماضي معركة شرسة مع قوات النظام السوري للسيطرة على معبر حدودي مع تركيا قريب من البحر المتوسط في إطار هجوم يهدف إلى فتح ممر لقوات المعارضة نحو البحر.

وقال ناشطون إن الاشتباكات العنيفة استمرت حول معبر كسب وقرية قريبة تحمل الاسم ذاته يقعان على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الساحل بعد يوم من بدء هجوم مقاتلي المعارضة.

وفقدت قوات الأسد بالفعل السيطرة على معظم المعابر الحدودية مع تركيا خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام لكنها تسيطر على معبر كسب في محافظة اللاذقية الساحلية التي لا تزال معقلا للأسد.

وكانت قوات الأسد قد حققت مكاسب في الأشهر الأخيرة حول العاصمة دمشق وفي منطقة الحدود مع لبنان وبالسيطرة على قاعدتين لمقاتلي المعارضة في الأسبوع الماضي.

واتهمت السلطات السورية تركيا بمساعدة مقاتلي المعارضة على شن هجومهم على منطقة كسب انطلاقا من الأراضي التركية قائلة إن الجيش التركي "وفر غطاء لهذا الهجوم الإرهابي" على المنطقة الحدودية.

ونفذ الهجوم على معبر كسب مقاتلون من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وجماعة أحرار الشام الإسلامية وهي جزء من تحالف الجبهة الإسلامية.

وقالت الجبهة الإسلامية إن مقاتليها تصدوا لقوات الجيش والميليشيات المؤيدة للأسد التي تحاول التقدم لاستعادة المعبر المحرر ووضعت تسجيل فيديو على الإنترنت لمقاتلين يطلقون النار على من قالت إنهم من قوات حكومية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا والذي يراقب الصراع في سوريا إن مقاتلي المعارضة سيطروا "مبدئيا" على المعبر رغم أن القتال مستمر في المنطقة ولا تزال قوات الأسد تسيطر على قرية كسب التي تقع على بعد حوالي كيلومترين شمال غربي المعبر.

وأضاف رامي عبد الرحمن مدير المرصد "يحاول مقاتلو المعارضة فتح ممر للبحر كي يتسنى لهم الحصول على شحنات الأسلحة." وتابع قائلا إن 13 مقاتلا من المعارضة بعضهم أجانب قتلوا يوم الجمعة بالإضافة إلى 16 من القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة للأسد. وقتل أيضا خمسة مدنيين.

وأصبحت سوريا مجزأة على نحو متزايد مع تآكل سلطة الدولة حيث يسيطر الأسد على وسط البلاد ويسيطر مقاتلو المعارضة على مناطق كثيرة في الشمال والشرق ويخطو الأكراد نحو الحكم الذاتي في شمال شرق البلاد، وهو الأمر الذي أثار انزعاج جيران سوريا.

فقد قال الملك عبد الله عاهل الأردن في مقابلة صحفية معه نشرتها صحيفة الحياة يوم السبت الماضي "كل سيناريوهات التقسيم كارثية النتائج على سوريا والمنطقة".

وتابع قائلا إن هذا التقسيم "سيطلق موجات لا تنتهي من العنف والتطرف والكراهية ويهدد بتعميق الحرب الأهلية الطائفية العرقية" محذرا من أنها ستمتد عبر الحدود وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وامتد الاضطراب في سوريا بالفعل إلى لبنان المجاور حيث وقعت انفجارات بسيارات ملغومة في بيروت ومدن أخرى. وقتل 11 شخصا يوم الجمعة الماضي في مدينة طرابلس في شمال البلاد.

كما يخوض مقاتلون في محافظة الأنبار غربي العراق المجاور للحدود الشرقية لسوريا معركة أيضا مع قوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية يوم السبت الماضي إن وحدة بالجيش نصبت في شرق دمشق كمينا لمجموعة من مقاتلي جبهة النصرة تسللوا من عبر الأردن، وعرض التلفزيون السوري لقطات لجثث حوالي 12 رجلا على الأرض بعضها بجواره أسلحة.