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المرشح الجزائري بن فليس يتعهد بوضع "دستور توافقي"

23/3/2014

أعلن المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الجزائرية علي بن فليس التزامه بوضع "دستور توافقي" بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، خلال السنة الأولى من الفترة الرئاسية القادمة، فى حال تم انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال بن فليس- خلال تجمع شعبي بولاية معسكر الأحد في أول يوم لحملته الانتخابيةـ  "ألتزم فى حالة انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقى ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدنى للبلاد". مضيفا أن مشروع الدستور التوافقى سيعرضه على الشعب للتصويت عليه .

ونوه بن فليس إلى أن مشروع الدستور  الذى سيعمل عليه سيرسي برلمانا قويا وتمثيلا لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء. كما تعهد نفس المترشح بإنشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع، ولا تقصي أحدا وتعمل لمدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام.

وأضاف أن "الشعب الجزائري اليوم طموح للتغير وبناء دولة عصرية وقوية تكون فيها السيادة للشعب والتنافس في حب الجزائر وخدمة البلاد".

من جهة أخرى، أكد علي بن فليس أن "مشروع التجديد الوطني" الذى يحمله يهدف إلى "وضع أسس عدالة مستقلة بتحرير القاضي من جميع الضغوطات باستثناء مايمليه عليه الضمير والقانون". مشيرا إلى "أن قضاة الجزائر في مستوى الكفاءة والمهنية لكن السلطة القضائية اليوم فى وضع لا تحسد عليه لأن المسار المهنى للقاضي فى يد السلطة التنفيذية".

 ويسعى برنامج التجديد الوطني تحت شعار "معا من أجل مجتمع الحريات"، حسب علي بن فليس، إلى "خلق تعددية نقابية حقيقية فى جميع القطاعات المهنية  لأن زمن الأحادية قد ولى".

من جانب آخر، وضح المرشح على بن فليس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل/نيسان القادم "مصيرية"، لذلك وجب على "الشعب حماية أصواته ومكافحة التزوير ومقاومته".  مشددا على ضرورة "تجنب المساس بأعراض الناس وشرفهم طيلة مسار الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة" ومبرزا أنه "جامع لكل الجزائريين وليس مفرقا لهم". 

وأنهى علي بن فليس تجمعه فى أول يوم من حلمته الانتخابية بشرح برنامجه فى الشق الاقتصادي والاجتماعي، والذى يستهدف "خلق اقتصاد بديل عن المحروقات وإصلاح المدرسة وإعادة  النظر فى نظام التكافل الاجتماعي والمنظومة الصحية".

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