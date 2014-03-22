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وزير الدفاع الإسرائيلي في مرمى نيران كتائب القسام

21/3/2014

كشفت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس عن تسجيل فيديو يظهر أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون كان في مرمى نيران قناصتها خلال تواجده قبالة غزة.

ويظهر في الفيديو الذي سجلته كتائب القسام يعالون خلال زيارته للنفق الذي جرى الإعلان عن كشفه في كيبوتس العين الثالثة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في حماس إن أجهزة الرصد في كتائب القسام تمكنت من توثيق وصول يعالون وعدد من مرافقيه وضباط الاحتلال إلى محيط النفق داخل السياج الأمني، مؤكداً أن يعالون "كان في مرمى نيران قناصة القسام.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش اكتشفت يوم الثلاثاء الماضي نفقا "إرهابيا" جنوب قطاع غزة امتد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية, فيما قللت كتائب القسام من أهمية إعلان الجيش الإسرائيلي عن كشف النفق ، معتبرة أن عوامل جوية أدت إلى اكتشافه.

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