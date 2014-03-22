نبيل العربي يطالب بإنشاء مفوضية مصرفية عربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، علي ضرورة إنشاء هيئة تشريعية عربية تحت مسمي "المفوضية المصرفية العربية"، مشيراً إلى أن ذلك مدرج على جدول أعمال القمة.

وشدد العربي، خلال كلمته اليوم فى افتتاح الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري (وزراء المالية) للقمة، علي أهمية دراسة هذا المشروع، وبلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي.

وقال إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، بما حققته من تقدم علي مستوي التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية، يتطلب إطلاق منطقة استثمار عربية كبري، علي غرار ما يتم العمل به في التكتلات الإقليمية الأخري.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية تجسدت في دعم كافة السبل في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، من خلال الموافقة علي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، والمعدلة فى القمة العربية التنموية الماضية فى الرياض.

وأكد أن تطوير المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو أحد الأولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، من خلال إعطاء دور مهم ورئيس للموضوعات الاجتماعية والتنموية، فى إطار المجلس عبر دعم المجالس الوزارية كالشئون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمنظمات العربية المتخصصة فى المجالات الاجتماعية.

ودعا العربي إلى تمكين الشباب وإعادة تأهيلية وتدريبية، بما يمكنه من أن يكون عنصراً فاعلاً فى العملية التنموية وشريكاً أساسياً فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال القضاء علي بطالة الشباب وإيجاد العمل اللائق له.