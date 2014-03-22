مقتل 15 في هجوم على مقر شرطة بشمال العراق

قال مسؤول حكومي إن عشرات المسلحين سيطروا على مقر قيادة كتيبة للشرطة في شمال العراق قبل أن يفجروا المبنى بشاحنة مليئة بالمتفجرات مما أدى إلى سقوط 15 قتيلا على الاقل. وذكر المسؤول أن قائد الكتيبة وأربعة ضباط كبار من بين القتلى الذين دفنوا تحت انقاض المبنى الذي انهار بفعل قوة الانفجار في قرية انجانا.

وقال رئيس بلدية سليمان بك القريبة التي تبعد 160 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد ان قوات الأمن استعادت السيطرة على القرية في وقت لاحق.

وقالت مصادر طبية وأمنية إن ستة أشخاص قتلوا في الرمادي حين فجر مهاجم نفسه داخل مسجد أثناء صلاة الجنازة على ضابط قتل في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في وقت سابق الاسبوع الحالي.

وفي الفلوجة قام نحو 300 مسلح بالسير في شوارع المدينة مساء الخميس وهم يرتدون ملابس سوداء ويحملون علم جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام كما استعرضوا ما لديهم من عربات همفي عسكرية وعربات مدرعة وبعض الاسلحة.