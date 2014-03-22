"لوموند":وثائق تكشف عن تجسس فرنسا على عدة دول

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية،السبت، أن مركز أمن الاتصالات الكندي كشف عن قيام فرنسا بالتجسس الكترونيا عبر برنامج لوجيستى يحمل اسم "بابار" علي أهداف داخل الأراضي الفرنسية ولا سيما بإيران منذ عام 2009.

وبحسب اليومية الباريسية، اتهمت كندا الاستخبارات الفرنسية بالوقوف وراء عملية قرصنة الكترونية واسعة النطاق بدأت فى عام 2009 مع برامج التجسس يحمل اسم "بابار" وهو الشخصية الكرتونية التى يجسدها الفيل الشهير المعروف لاسيما بين الأطفال.

وأضافت "لوموند" أنه بحسب الوثائق الجديدة التى كشف عنها إدوارد سنودن الضابط السابق بالمخابرات الأمريكية، فإن الهجوم الالكتروني هذا استهدف في بادئ الأمر مجموعة من المؤسسات الإيرانية ذات الصلة بالبرنامج النووي لطهران، إلا أنه تم تمديد برنامج القرصنة الالكترونية ليشمل مؤسسات وبلدان أخرى مثل كندا، وإسبانيا، واليونان، والنرويج، والجزائر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه ووفقا للوثائق التى حصلت عليها فإن المديرية العامة للأمن الخارجى (الاستخبارات الخارجية الفرنسية) المخولة بالعمل خارج الحدود، استخدمت برنامج "بابار" أيضا فى فرنسا.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من عملية التجسس الالكترونى تلك هى "جمهورية إيران الإسلامية" حيث تم التنصت من خلال "بابار" على وزارة الشئون الخارجية الإيرانية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومنظمة البحوث الإيرانية للعلوم التكنولوجية.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه ليس من طبيعة الاستخبارات الفرنسية أن تقوم بذلك، حيث تعتمد عادة علي المعلومات التي تجمعها من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية عندما يتعلق الأمر بإيران.

وأوضحت أنه على الرغم من محاولة فرنسا الظهور بأنها كانت ضحية عمليات التجسس التى تمارسها وكالة الأمن القومي الأمريكي، لكن هذه الوثائق الجديدة أظهرت عدم مصداقية السلطات الفرنسية حيال هذا الأمر، حيث تثبت هذه الوثائق أن فرنسا كانت تقوم بهذه الممارسات مع الدول.

وأضافت "لوموند" أن الوثائق الكندية الداخلية لم تشر بشكل صريح إلي الاستخبارات الخارجية الفرنسية، إلا أنه في فرنسا، فإن المديرية العامة للأمن الخارجي هي التي تمتلك القدرة والمهارات البشرية والتقنية، لتنفيذ مثل هذه العملية.