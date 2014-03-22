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قوات روسية تقتحم قاعدة أوكرانية في القرم

22/3/2014

اقتحمت قوات عسكرية مدعومة بآليات قاعدة بلبيك الجوية في شبه جزيرة القرم، حيث سمع إطلاق نار وشوهدت سيارة إسعاف في المكان. وقال قائد القاعدة إن قوات روسية ستأخذه من أجل إجراء محادثات. وقد سجل جرح جندي أوكراني في الاقتحام.

في غضون ذلك سيطرت البحرية الروسية على الغواصة الأوكرانية الوحيدة الرابضة قرب ميناء سيفاستوبول ورفعت العلم الروسي عليها، ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن قائد سلاح الغواصات الروسي القول إن الغواصة أصبحت الآن جزءا من الأسطول الروسي في البحر الأسود، وأن نحو نصف طاقمها وافقوا على أن يصبحوا  بحارة في البحرية الروسية، بينما غادر الباقون الغواصة.

من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات روسية وأوكرانية أمس بسبب أزمة القرم هي انفصال عن الواقع. أما وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاين ماير الذي يزور كييف فقال إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح للأزمة الروسية الأوكرانية بإحداث انقسام جديد في أوروبا. في الوقت ذاته لا يزال جنود الجيش الأوكراني في القرم ينتظرون قرارا من السلطات في كييف لتحديد مصيرهم.

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