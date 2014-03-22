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قوات أمريكية تسلم ليبيا ناقلة النفط

22/3/2014

سلمت البحرية الأمريكية السلطات الليبية السبت ناقلة جرى تحميلها بالنفط الخام من ميناء يسيطر عليه مسلحون، ومن المقرر أن تصل الناقلة مورنينغ غلوري لاحقا إلى ميناء الزاوية الذي تسيطر عليه الحكومة الليبية بعدما سيطرت عليها قوات كوماندوز أمريكية وأعادتها إلى ليبيا في المياه الدولية.

واعتلت قوات أمريكية خاصة سطح الناقلة وسيطرت عليها يوم الأحد قبالة قبرص بعد أيام من مغادرتها ليبيا محملة بشحنة من النفط الخام من ميناء السدرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان "وقع التسليم في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا وتسيطر الآن حكومة ليبيا وقواتها الأمنية على السفينة".

وقال مسؤولون في ميناء الزاوية إنه بمجرد أن ترسو الناقلة سيتم نقل شحنتها النفطية إلى مصفاة الزاوية التي اضطرت إلى خفض إنتاجها بسبب احتجاج في حقل الشرارة النفطي.

وكان 16 شخصا على الأقل قد أصيبوا قبل ساعات من تسليم الناقلة عندما اشتبك مسلحون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ نفطية في شرق البلاد مع قوات ليبية وهاجموا قاعدة للجيش كانت القوات تستعد فيها لشن هجوم عسكري لفك حصار الموانئ.

وسمع دوي انفجارات وأسلحة مضادة للطائرات في وقت متأخر الليلة الماضية ومرة أخرى بعد فجر السبت في مدينة إجدابيا.

ويعتبر صراع السيطرة على الموارد النفطية الحيوية في ليبيا من بين التحديات التي تواجه الحكومة المركزية التي لا تستطيع فرض الأمن في البلاد بعد ثلاثة أعوام من سقوط معمر القذافي.

في سياق منفصل قالت تونس السبت إن أحد دبلوماسييها اختطف في العاصمة الليبية طرابلس، وقالت وسائل إعلام إن المختطف هو محمد بالشيخ روحو ويعمل موظفا بالسفارة التونسية في طرابلس.

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