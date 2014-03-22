رئيس برلمان القرم: الانتهاء من صياغة الدستور قريباً

أشار فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، السبت، إلي احتمال الانتهاء من صياغة دستور شبه جزيرة القرم المنطقة الأوكرانية السابقة التى أصبحت جزءا من روسيا فى 18 مارس في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة أنباء ايتار تاس الروسية عن كونستانتينوف قوله "نأمل أن ينتهي العمل بشأن صياغة دستور جمهورية القرم فى غضون أسبوعين"، وأضاف أنه سيتم توظيف متخصصين من الاتحاد الروسي، ومضي قائلا إنه واثق من الموافقة قريبا على مشروع الدستور.

وتابع بالقول إن سلطات القرم مستعدة لتشكيل الهيكل السياسى للجمهورية بأكملها، مضيفا أن جميع الأحزاب الروسية الممثلة فى مجلس النواب في البرلمان الروسي "الدوما"، ستكون ممثلة فى برلمان شبه جزيرة القرم.

ونوهت ايتار تاس بأن جمهورية القرم، فى استفتاء يوم 16 مارس، قررت الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، ووقعت معاهدة مع موسكو تنص على انضمام شبه جزيرة القرم إلي روسيا الاتحادية فى 18 مارس الجاري، وصدق البرلمان الروسى عليها أمس الجمعة.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن بوتين وغيره من المسئولين صرحوا مرارا وتكرارا بأن استفتاء القرم يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويطابق سابقة انفصال كوسوفو عن صربيا فى عام 2008.