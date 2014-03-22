خطأ تحكيمي يتسبب في طرد اللاعب الخطأ من أرسنال

ارتكب الحكم أندريه مارينر خطأ تحكيميا فادحا عندما طرد لاعبا لم يرتكب أي خطأ خلال قمة لندن التي انتهت بفوز تشيلسي بستة أهداف مقابل صفر على أرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وكان أرسنال متأخرا أمام تشيلسي بهدفين أحرزهما صمويل ايتو وأندريه شورله قبل أن يحتسب الحكم مارينر ركلة جزاء ويطرد اللاعب كيران جيبس بعد أن تصدى زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين بيده لتسديدة من ايدن هازارد لاعب تشيلسي.

وأظهرت الإعادة بوضوح أن أوكسليد تشامبرلين قال للحكم إنه "أنا صاحب الخطأ" لكن الحكم تمسك بقراره وطرد جيبس.

ونفذ هازارد ركلة الجزاء بنجاح لتصبح النتيجة 3 مقابل صفر قبل أن يضيف أوسكار الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي يحتفل فيها أرسين فينغر مدرب أرسنال بخوض مباراته 1000 مع ناديه اللندني.

وأضاف أوسكار هدفه الشخصي الثاني لتصبح النتيجة 5 مقابل صفر قبل أن يخرج اللاعب البرازيلي ويشارك المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف السادس.

وقال فينغر في تصريح صحفي " أرى أنها لمسة يد لكن الحكم لم يشاهدها، الكرة خرجت وأعتقد أن تشامبرلين هو من لمسها" وأضاف "لا أعرف من أبلغ الحكم أن الكرة لمسة يد لكن بكل تأكيد لم يتمكن هو من مشاهدة الكرة".

ودافع جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الذي لم يخسر في 11 مباراة أمام فينغر عن الحكم وقال "كان عدد اللاعبين كبيرا في منطقة الجزاء، ايدن سدد الكرة وتمكن أحد اللاعبين خلف الحارس من القفز عليها وكأنه الحارس ولمسها بيده". وأضاف "لا يمكن رؤية ما حدث من مقاعد البدلاء، أحد المساعدين في جهازي الفني قال إن ميكل أرتيتا هو من لمس الكرة بينما قال آخر إنه تشامبرلين، ركلة الجزاء لا جدال عليها والطرد صحيح أيضا لكن اللاعب الخطأ هو من خرج".