حماس تطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

طالبت حركة حماس السبت السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل بعد مقتل ثلاثة ناشطين في مخيم جنين بالضفة الغربية. وقالت الحركة "نطالب السلطة الفلسطينية بوقف "مهزلة" التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي للأبد والافراج عن المعتقلين السياسيين". للأبد والافراج عن المعتقلين السياسيين.

وأشارت حماس، إلى أن عضو كتائب القسام، حمزة أبو الهيجا، أحد قتلى الاشتباك بمخيم جنين كان قد تعرّض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة بجنين، وحاولت اعتقاله أكثر من مرة خلال فترة مطاردته.

ودعت فصائل المقاومة لتوحيد الجهود للرد على الجرائم الاسرائيلية والهبة لتشييع جثمان المقاومين الثلاثة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم.

وكان ثلاثة ناشطين فلسطينيين هم: حمزة أبو الهيجا، القائد الميداني في كتائب القسام الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، والشاب يزن محمد جبارين (23 عاما)، من كتائب الأقصى، ومحمود هاشم أبو زينة (17 عاما)، من سرايا القدس، قتلوا في اشتباكات مع قوات إسرائيلية حاصرت منزل تحصن فيه أبو الهيجا بمخيم جنين.