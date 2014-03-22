الصين ترصد جسما قد يكون للطائرة الماليزية

قالت الصين السبت إنها حصلت على صورة جديدة التقطها قمر صناعي لما قد يكون حطاما من الطائرة الماليزية المفقودة، في الوقت الذي توجهت فيه المزيد من الطائرات والسفن للانضمام إلى عملية البحث الدولية.

وجاء الكشف عن أحدث دليل محتمل بينما دخلت عملية البحث عن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في الرحلة رقم 370 أسبوعها الثالث مع عدم وجود أي أثر مؤكد للطائرة البوينج 777 أوالأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصا.

وأعلن القائم بأعمال وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين للصحفيين عن احتمال رؤية حطام الطائرة بعد أن تسلم مذكرة بالتفاصيل خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور ليسبق الإعلان الرسمي الصيني لهذا النبأ. وقال هشام الدين للصحفيين "أرسلت سفن صينية إلى المنطقة".

وقالت الصين إنها رصدت جسما طوله 22 مترا وعرضه 13 مترا في منطقة تبعد نحو 120 كيلومترا جنوب غرب الحطام المحتمل الذي أعلنت عنه استراليا قبالة ساحلها الغربي في منطقة مياه خطرة جنوب المحيط الهندي.

وقالت إدارة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني على موقعها على الانترنت إن الصورة التقطها القمر الصناعي (جوفين1) في وقت مبكر يوم 18 مارس/ آذار بعد يومين من الصورة التي التقطها القمر الصناعي الاسترالي.

وقد لا يكون من السهل تحديد ما إذا كانت الصور المشوشة لنفس الأجسام لكن مسؤولا عسكريا كبيرا من إحدى الدول المشاركة في عملية البحث عن الطائرة وعددها 26 دولة قال إن الصورة الصينية توضح على ما يبدو مجموعة من أجسام أصغر حجما.

ويبلغ طول جناح الطائرة 27 مترا تقريبا وعرضه 14 مترا عند قاعدته طبقا لتقديرات من رسومات بمقياس نسبي متاحة للجمهور ويبلغ طول جسم الطائرة 7،63 متر وعرضه 2،6 متر.

ويعتقد المحققون أن شخصا على متن الطائرة أغلق أنظمة الاتصالات بالطائرة وأن التتبع الجزئي لأجهزة الرادار العسكرية أوضح إنها اتجهت غربا وعبرت مرة أخرى شبه جزيرة مالايو تحت سيطرة طيار ماهر فيما يبدو، وهذا ما قاد المحققون للتركيز على تعرض الطائرة للخطف أو لعملية تخريب لكنهم لم يستبعدوا حدوث مشكلات فنية.

ومنذ أعلنت استراليا عن الصورة الأولى لما قد تكون أجزاء من الطائرة يوم الخميس ركزت عملية البحث الدولية عن الطائرة على نطاق من المحيط يبلغ أكثر من200 كيلومترجنوب غربي مدينة بيرث الاسترالية.

وقالت هيئة السلامة البحرية الاسترالية إن إحدى طائراتها رصدت عددا من الأجسام الصغيرة ترى بالعين المجردة منها لوح خشبي داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات. واقتربت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية النيوزيلندية طراز بي3 أوريون لمسافة أقرب لكنها ذكرت إنها لم تر سوى كتل من الأعشاب البحرية. وأضافت الهيئة الاسترالية في بيان "كلفت سفينة تجارية في المنطقة بمهمة إعادة تحديد مكان الجسم والسعي لتحديد ماهيته".

وقال المسؤولون عن عملية البحث إن الأحوال الجوية جيدة ومدى الرؤية يبلغ عشرة كيلومترات وحالة البحر متوسطة. وحذرت استراليا التي تنسق عملية البحث من أن الأجسام التي رصدتها الأقمار الصناعية ربما تكون لحاويات شحن مفقودة أو حطام آخر وربما غرقت منذ التقاط الصور.

وقال وارين تروس نائب رئيس الوزراء الاسترالي للصحفيين في قاعدة جوية في بيرث "رغم أنه ليس دليلا قاطعا لكنه على الأرجح الأقوى حول العالم حاليا ولهذا السبب ثمة اهتمام بالغ وجهد كبير يبذل في عملية البحث الحالية".

وقالت الصين إن كاسحة الجليد التابعة لها (سنو دراجون) في طريقها إلى المنطقة لكنها لا تزال تبعد نحو 70 ساعة. وترسل اليابان والهند أيضا المزيد من الطائرات وتبحر سفن تابعة للبحرية الاسترالية والصينية تجاه منطقة البحث الجنوبية لكن المنطقة معروفة بأنها ذات أمواج عالية وتيارات بحرية عنيفة.