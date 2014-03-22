الأمم المتحدة تحذر من استنزاف الموارد المائية في العالم

حذرت الأمم المتحدة من عواقب استنزاف الموارد المائية في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 من مارس/آذار. ولفتت الأمم المتحدة في تقرير خاص بهذه المناسبة إلى عدد من العوامل التي تؤثر سلبا في توفر المياه أبرزها الزيادة المتسارعة للطلب على مصادر الطاقة غير التقليدية, والنمو السكاني, بالإضافة إلى العوامل البيئية كالاحتباس الحراري وموجات الجفاف.

وذكر تقرير التنمية الصادر عن الأمم المتحدة أن 780 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب نقية، فيما يعيش 5،2 مليار شخص من دون صرف صحي و3،1 مليار شخص من دون كهرباء، بمعنى أنهم في أمس الحاجة إلى الطاقة.

وأضاف التقرير الذي صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه أنه "منذ عقد الثمانينات في القرن الماضي، لم يزد حجم المياه النقية الصالحة للشرب إلا بنسبة 1 %، فيما يتوقع تصاعد الطلب العالمي على المياه ليصل إلى 44 % العام 2050، وذلك مع التوسع الكبير في الصناعة والزراعة وتوليد الطاقة، إضافة إلى الاستخدام المنزلي".

ويقول الخبراء "إنه مع حلول العام 2035 سيتزايد الطلب على الطاقة بأكثر من الثلث، وترتفع الحاجة إلى طاقة الكهرباء بنسبة 70 %، فيما لا يزال استخدام الوقود الحيوي محدودا جدا حيث أنه لا يشكل سوى قرابة 8،0 % من الاستهلاك العالمي من الطاقة، ومن الأهمية بمكان زيادة الاعتماد عليه في السنوات المقبلة".

وكشف التقرير أن 90 % من إجمالي توليد الطاقة مازال يعتمد على المياه، فيما تأتي 15% من الكهرباء من مصادر أخرى، ويحتاج العالم في العام حتى 2035 إلى زيادة السحب من مصادر المياه بنسبة 20 %.

في الوقت نفسه أشارت وكالة الطاقة العالمية إلى أن الحاجة للاستثمار في قطاع المياه أكبر بكثير من نظيرتها في الطاقة، وتقدرها بنحو 103 مليار دولار لتمويل الصرف الصحي ومعالجة المياه، خلال السنتين الحالية والمقبلة في مقابل 50 مليار دولار للاستثمار في الطاقة.

ويحذر التقرير من تزايد حدة هذه الأوضاع في الدول النامية، حيث زاد الاستهلاك العالمي من الطاقة قرابة ست مرات عما كان عليه عام 1950، ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 55 % من الآن وحتى العام 2030 بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة والهجرة من القرى إلى المدن.