البث الحي
منوعات

استشهاد 3 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي

22/3/2014

استشهد ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين صباح السبت في مواجهات مع جنود إسرائيليين كانوا يحاولون اعتقال ناشط كما قال مسؤولون فلسطينيون. وقالت مصادر طبية وأمنية إن اثنين من الشهداء ناشطين فيما الثالث مدني، وأن 14 فلسطينيا آخرين أصيبوا في المواجهات واثنان منهم في حالة خطرة.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها داهمت منزلا في مخيم للاجئين في جنين، حيث قتلت بالرصاص حمزة أبو الهيجاء القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد أن فتح النار وتابع أن جنديين إسرائيليين أصيبا عندما أطلق أبو الهيجاء النار عليهما.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين آخرين أثناء مواجهتهم محتجين يرشقونهم بقنابل حارقة وحجارة خلال الهجوم الذي شنه من أجل القبض على أبو الهيجاء (24 عاما) المشتبه في ضلوعه في هجمات ضد إسرائيليين من قبل.

ويعتبر الاشتباك أحد أسوأ الاشتباكات في جنين منذ الغارة الإسرائيلية على المنطقة في عام 2002، ما يسلط الضوء على تزايد التوتر بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من قتل قوات إسرائيلية شابا فلسطينيا في مكان آخر في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون فلسطينيون قبل واقعة اليوم السبت إن قوات إسرائيلية قتلت 57 فلسطينيا، وأصابت نحو 900 منذ استئناف محادثات السلام في يوليو/تموز الماضي. ولم تحرز المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة تقدما يذكر مع اقتراب مهلة أبريل/نيسان التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل الانتهاء من المحادثات الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

محكمة فرنسية تنتصر للطعام الحلال في المدارس

محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية (رويترز أرشيفية)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)