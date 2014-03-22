استشهاد 3 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي

استشهد ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين صباح السبت في مواجهات مع جنود إسرائيليين كانوا يحاولون اعتقال ناشط كما قال مسؤولون فلسطينيون. وقالت مصادر طبية وأمنية إن اثنين من الشهداء ناشطين فيما الثالث مدني، وأن 14 فلسطينيا آخرين أصيبوا في المواجهات واثنان منهم في حالة خطرة.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها داهمت منزلا في مخيم للاجئين في جنين، حيث قتلت بالرصاص حمزة أبو الهيجاء القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد أن فتح النار وتابع أن جنديين إسرائيليين أصيبا عندما أطلق أبو الهيجاء النار عليهما.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين آخرين أثناء مواجهتهم محتجين يرشقونهم بقنابل حارقة وحجارة خلال الهجوم الذي شنه من أجل القبض على أبو الهيجاء (24 عاما) المشتبه في ضلوعه في هجمات ضد إسرائيليين من قبل.

ويعتبر الاشتباك أحد أسوأ الاشتباكات في جنين منذ الغارة الإسرائيلية على المنطقة في عام 2002، ما يسلط الضوء على تزايد التوتر بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من قتل قوات إسرائيلية شابا فلسطينيا في مكان آخر في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون فلسطينيون قبل واقعة اليوم السبت إن قوات إسرائيلية قتلت 57 فلسطينيا، وأصابت نحو 900 منذ استئناف محادثات السلام في يوليو/تموز الماضي. ولم تحرز المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة تقدما يذكر مع اقتراب مهلة أبريل/نيسان التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل الانتهاء من المحادثات الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.