وزير الدفاع الروسي لهاغل: لا نخطط للعبور لأوكرانيا

مركبات عسكرية يعتقد أنها روسية متجهة للقرم (رويترز-أرشيف)

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع تشاك هاغل تلقى تأكيدات من نظيره الروسي بأن آلاف الجنود الروس الذين يرابطون على الحدود الشرقية لأوكرانيا ليس لديهم أي خطط لدخول الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف المتحدث أن هاغل أجرى محادثة هاتفية "مباشرة" مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن الأزمة الأوكرانية استمرت حوالي ساعة.

وأوضح المتحدث إن هاغل بادر إلي اجراء المكالمة فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف بشأن التعزيز المستمر للقوات الروسية على الحدود الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.

وأضاف كيربي "الوزير هاغل عبر عن تقديره لتأكيد الوزير شويغو بأن القوات التي حشدها بمحاذاة الحدود موجودة لإجراء تدريبات فقط وليس لديها أي نية لعبور الحدود إلى أوكرانيا وأنها لن تقوم بأي عمل عدائي".

وكانت قوات روسية قد سيطرت على منطقة شبه جزيرة القرم الإستراتيجية قبل ثلاثة أسابيع مما أثار أسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة مما عزز المخاوف في الغرب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يرسل أيضا قواته إلى شرق أوكرانيا.

وأبلغ سفير أوكرانيا لدى المقر الأوروبي للامم المتحدة في جنيف دبلوماسيين يوم الخميس الماضي أن روسيا ربما تجهز لغزو عسكري للسيطرة على المزيد من أراضي أوكرانيا لكن موسكو نفت ذلك.

وعلى الرغم من تأكيداته فإن وزير الدفاع الروسي لم يبلغ هاغل بموعد انتهاء التدريبات العسكرية الروسية.

وتابع كيربي لقد "قال الوزير إنه ليس لديه جدول زمني مؤكد" مضيفا أن هاغل كان "واضحا وحازما" في إبلاغ شويغو أن سيطرة القوات الروسية على القرم يجعلها تتحمل المسؤولية عن الحوادث التي تقع هناك.

وأضاف كيربي أن هاغل عبر عن قلق خاص بشأن استخدام القوة في القرم والهجوم على القاعدة البحرية الأوكرانية وقتل ضابط صف أوكراني.