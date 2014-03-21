مقعد سوريا بالجامعة العربية يثير الخلاف

أثار شغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية خلافا بين المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء الجمعة خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية بالكويت برئاسة وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله.

وقال مصدر دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع إن المملكة العربية السعودية أعادت تجديد موقفها فى مجلس الجامعة العربية السابق بالقاهرة الداعي إلى شغل الائتلاف لمقعد سوريا الشاغر بالجامعة وهو ما أثار اعتراض دول أخرى رفضت اختزال الأزمة السورية في قضية شغل المقعد، ورفضت العراق والجزائر ومصر طرح هذا الموضوع خلال المناقشات.

وأكد مندوب العراق قيس العزاوي في تصريحات له عقب انتهاء اجتماعات المندوبين على موقف بلاده الرافض لجلوس الائتلاف على مقعد سوريا في القمة العربية لان ذلك مخالف لأحكام الجامعة العربية.

في حين رأى نائب الأمين العام أحمد بن حلي في تصريحات مماثلة أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حسم هذا الأمر أمس في المؤتمر الصحفي بأن المقعد سيظل شاغرا لوجود قواعد وإجراءات ضمن النظام الداخلي يتم التعامل معها، مشيرا إلى أن اجتماعات المندوبين رفعت الأمر إلى وزراء الخارجية للبت فيه واتخاذ قرار بشأنه بإضافة بنود أخرى إلى مشروع القرار السوري أو الإبقاء عليه كما هو دون أي إضافات، وقال بن حلي إن الأجواء في الاجتماع تميزت بالإخوة وكان الحوار صريحا ويتسم بالمسؤولية والوضوح.