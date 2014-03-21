مقتل 23 شخصا بحمى نزفية غامضة بغينيا كوناكري

فيروس حمى الإيبولا (الجزيرة-أرشيف)

قال مسؤولون من قطاع الصحة في غينيا إن انتشار حمى غامضة تسبب النزيف أسفر عن مقتل 23 شخصا في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ فبراير الماضي عندما أعلن عن اكتشاف المرض بعد ظهور أول حالة إصابة.

وقال ساكوبا كيتا الطبيب المختص بالوقاية من الأوبئة في وزارة الصحة إن مسؤولي الصحة رصدوا 36 حالة، وأضاف "اليوم لدينا 36 حالة مشتبه بإصابتها وتوفي 23 مريضا من ضمن هذه الحالات في مقاطعتي جيكيدو وميسينتا".

وتابع "فريق التحقيق الطبي ينتقل بين القرى في محاولة لمعرفة مصدر المرض. ومن هذا المنطلق لا يمكننا تحديد نوعية هذه الحمى بشكل دقيق ولا يمكننا استبعاد أن تكون حمى لاساس أو إيبولا أو ليبتوسبيروس أو غيرها من أنواع الحمى النزفية".

يذكر أنه لم تظهر أو تسجل أي حالات حمى إيبولا في غينيا من قبل.

وأضاف كيتا أن أغلب الضحايا المصابين كانوا على اتصال بالمتوفين جراء الحمى الغامضة أو تعاملوا مع جثثهم. وتابع أن المصابين تم عزلهم وأخذت عينات منهم وأرسلت إلى السنغال وفرنسا لمزيد من الفحوص.

وقال الطبيب سي مايومي في العاصمة كوناكري يوم الخميس الماضي إن هذه الحمى الغامضة مبعث خوف وتوجس.

وأضاف "بالاستماع والتدقيق في الأخبار وتتبع ورؤية ما يحدث في الغابات يتضح لنا أن هناك حمى غامضة تهاجم الناس وهذا أمر يخيفنا جدا".

وينتشر الخوف والتوجس بين المواطنين في شوار العاصمة كوناكري من انتشار الحمى.

وتابع "هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها غابات غينيا مثل هذا النوع من الحالات، نناشد الحكومة تقديم المساعدة لسكان الغابات في غينيا. لأن غابات غينيا هي سلة خبز غينيا وعندما يسقط الشجعان هناك وهم من أبناء غينيا من هذا المرض فإن ذلك يقلقنا جدا".

ويعيش أكثر من نصف سكان غينيا البالغ عددهم 11.4 مليون نسمة على أقل من دولار في اليوم والكثيرون منهم لا يحصلون أو لا يستطيعون الوصول لخدمات الرعاية الصحية أو إلى طاقم طبي مؤهل.