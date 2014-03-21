مقتل 14 من القوات الخاصة العراقية بكمين

قتل 14 على الأقل من قوات العمليات الخاصة العراقية الخميس الماضي عندما دخلوا منزلا ملغوما في محافظة الأنبار بغرب البلاد حيث يخوض الجيش صراعا ضد متشددين من السنة بدأ قبل حوالي ثلاثة اشهر.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن أكثر من 20 من أفراد قوات العمليات الخاصة دخلوا المنزل الواقع في الرمادي عاصمة المحافظة بعد أن انسحب مسلحون من المنطقة ونسف المنزل أثناء وجودهم داخله.

وتقاتل قوات الأمن العراقية في الرمادي والفلوجة متمردين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ يناير الماضي، وقالت المصادر إن من المرجح أن مسلحين زرعوا قنابل في منازل قبل أن يغادروها.

وناشد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المجتمع الدولي تقديم دعم وأسلحة لحكومته لمقاتلة التمرد واصفا إياه بأنه من تداعيات الحرب الأهلية في سوريا التي تقع على الحدود مع الأنبار.

لكن منتقدين للمالكي يقولون إن سياسات حكومته التي يقودها الشيعة استعدت السنة في البلاد وهو ما خلق وضعا يجعل التمرد يكتسب قوة دافعة. والعام الماضي كان أكثر الأعوام دموية في العراق منذ أن بدأ العنف الطائفي في الانحسار من ذروة في 2006-2007.