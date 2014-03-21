مظاهرة حاشدة لجبهة مقاطعة انتخابات الرئاسة بالجزائر

نظمت جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية فى الجزائر بصالة "حرشة حسان" الرياضية بالعاصمة الجمعة، تجمعا شعبيا حاشدا للتعبير عن رفضها لسياسة الأمر الواقع المفروضة من قبل النظام.

وبدأ التجمع بوقوف الجميع دقيقة ترحما على أرواح ضحايا العنف بمدينة غرداية جنوب البلاد، ليردد بعدها الحاضرون شعارات متعددة منها "مقاطعة، مقاطعة" و"يسقط النظام".

وانتقد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واتهمه بالتفكير إلا في نفسه. كما تهجم على بعض المقربين منه الذين "شتموا" الشعب الجزائري.

واعتبر محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، تجمع اليوم نقطة انطلاقة من أجل تغيير غير مسبوق في الجزائر، لافتا أن الانتخاب وهم أن لم يكن خيانة، مجددا دعوته إلى دستور توافقي.

وحمل محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة المحسوبة على التيار الإسلامي، النظام مسؤولية الدعوة إلى المقاطعة واصفا العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحد عوامل الفساد السياسي.

وهاجم عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والحرية الإسلامي، النخبة والإدارة التي أكد أنها غير محايدة والعدالة التي تفتقد للاستقلالية.

كما شدد مقرى على إقامة جزائر حرة وديمقراطية، مجددا دعوته إلى بقية المرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات.

وحث أحمد بن بيتور، الذى فضل الانسحاب من سباق الانتخابات، الجزائريين على الأخذ بزمام الأمور وصناعة مستقبلهم بأنفسهم.